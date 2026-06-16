¿Quién era María de los Ángeles Rodríguez, la madre de Sergio Basañez y de que murió?

Sergio Basañez está de luto tras darse a conocer la muerte de su madre, María de los Ángeles Rodríguez. La noticia fue compartida por el propio actor, quien publicó un mensaje en sus redes sociales para despedirse de ella.

¿Quién era la mamá de Sergio Basañez?

La madre del histrión había mantenido su vida en privado la mayor parte del tiempo, por lo que no es tanto lo que se sabe sobre él. El protagonista de telenovelas de 56 años de edad recibió palabras de apoyo por parte de colegas y fans, pues es bien sabido que era muy cercano a su mamá e incluso, se había mudado a Mérida desde que la salud de la mujer comenzó a deteriorarse.

Falleció la señora María de los Ángeles Rodríguez, madre del actor Sergio Basañez. Descanse en paz. 🕊️ pic.twitter.com/SKb19LC6xn — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) June 15, 2026

Así se despidió Sergio Basañez de su mamá

A través de sus redes sociales, Sergio Basañez dejó un mensaje frente a la muerte de su mamá. “No me dejaste riquezas, mamá, pero me dejaste algo más grande: un legado que no se toca, pero que sostiene la vida”, decía una imagen.

“Heredé tu manera de no rendirte, tu fuerza en silencio tu ternura detrás del carácter fuerte y esa valentía que nunca pidió aplausos. Tu herencia fue tu ejemplo y tu amor sin condiciones, la riqueza más grande que llevaré siempre conmigo”, se lee.

El actor agregó un breve mensaje que solo decía “hasta luego mami, amor de mi vida, te veré pronto”, expresaba en su publicación.

Charly López fue uno de los amigos del histrión que habló de manera amorosa sobre la madre del famoso: "A Sergio mi hermano de vida, le queda la certeza de haber tenido una madre y amiga ejemplar: una guía que caminó a su lado, alentándolo con paciencia, amor y una fe inquebrantable", escribió.

“Y a todos nosotros, tus amigos y seres queridos, nos quedarán tus gestos simples pero infinitos: una sonrisa que iluminaba el día gris, un abrazo que sabía sostener, una conversación que consolaría incluso las noches más largas”, agregó.

Ante esto, Sergio reaccionó agradecido al mensaje: “Amigo que lindas palabras gracias mil por compartir y por querer a mi madre hermosa , ya tenemos un ángel en el cielo que nos cuidará por siempre hasta el día que la volvamos a ver te quiero hermano”, dijo.

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