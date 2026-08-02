Mariana Ochoa es una de las participantes de La Casa de los Famosos México 2026 que quedaron nominados en la primera semana del reality show mexicano, para sorpresa de sus más allegados y sus fanáticos.

La cantante no ha pasado desapercibida y tampoco su madre, quien apareció en la gala de eliminación este domingo 2 de agosto para apoyar y defender a su hija de los comentarios y opiniones de terceras personas.

La mujer también pidió que Mariana Ochoa permanezca en el programa y que voten por ella, al asegurar que la mujer tiene mucho que dar en el programa y que no merece ser la primera eliminada del reality show.

¿Quién es la mamá de Mariana Ochoa?

El nombre de la mamá de Mariana Ochoa es Yolanda Reyes. En el pasado, la mujer ya ha participado en enlaces en vivo para apoyar a la cantante durante su estancia en programas de televisión.

La cantante y actriz confesó en el pasado que vivió momentos difíciles en su familia, pues hubo violencia doméstica. “Mis papás se separaron durante un año pero el amor hacia nosotros como sus hijos y mi mamá como su esposa hizo que lo dejara (el alcohol)”, contó.

“Él murió hace 12 años y yo iba a tener a mi primer bebé pero él se enfermó y en tres semanas se fue”, agregó en ese momento sobre su familia. Esta es una de las pocas revelaciones sobre su infancia.

Mariana Ochoa nació el 19 de febrero de 1979. Es una actriz, cantante, conductora y empresaria mexicana. Perteneció al grupo La Onda Vaselina, que años después se convirtió en uno de los grupos de pop más exitosos de México, OV7.

Con ellos permaneció hasta su separación en 2023. La mujer tiene un hermano mayor llamado Octavio Ochoa y dos hijos llamados Valentina y Salvador, fruto de su matrimonio con Patricio de la Peña.

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