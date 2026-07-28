¿Quién es y por qué piden la detención de la mamá del niño de Sabanilla que sufrió abuso?

Piden que autoridades de Chiapas detengan a madre del niño de Sabanilla que sufrió abuso, ¿por qué?

Cuatro personas fueron detenidas por su presunta participación en el abuso de un menor en la comunidad de Los Naranjos, en Sabanilla, Chiapas, con lo que se avanzó en la justicia por este caso. No obstante, en redes sociales piden también la captura de la madre del niño.

El caso se dio a conocer el fin de semana y, desde entonces, ha provocado una ola de indignación. Colectivos y grupos de protesta llamaron a garantizar justicia y a proteger a las infancias, especialmente en comunidades remotas como la de Los Naranjos.

FGE Chiapas informó que detuvo a cuatro personas por su presunta responsabilidad en caso de abuso. ı Foto: Facebook, @llavenabarca

Por si fuera poco, la polémica se avivó más cuando, según usuarios de redes sociales, la madre del menor dijo que todo se trató de una “broma pesada”, y que en realidad no había ocurrido ningún delito.

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¿Quién es la mamá del niño de Sabanilla, Chiapas, y por qué piden su detención?

De acuerdo con usuarios de redes sociales, la mamá del niño de Sabanilla que presuntamente sufrió abuso sexual a cargo de dos adultos (ahora detenidos) dijo que se trató de una “broma pesada” y que no había motivos para proceder legalmente.

Pero, ¿quién es la mamá de la presunta víctima? La pregunta, aunque es válida, no puede ser respondida en este momento. No se conocen detalles biográficos o de identidad de la madre del niño de Sabanilla. Si se conocieran, tampoco podrían ser divulgados, por motivos de seguridad al tratarse de una investigación en curso.

⚖️ La Fiscalía de Chiapas aseguró que no habrá impunidad en el caso del niño de Sabanilla y busca detener a los responsables del presunto abuso.https://t.co/FQvobjLbx4 — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 27, 2026

Incluso, no hay registro de las supuestas declaraciones de la mujer, por lo que se presume que fue un trascendido (es decir, información que circuló en medios sin verificar), un error de comunicación o información falsa.

¿Se puede encarcelar a la madre del niño de Sabanilla por decir que abuso fue una “broma”?

Pero, de confirmarse la veracidad de las declaraciones de la madre del niño, ¿se podría proceder legalmente contra la mujer?

La respuesta es compleja. Si bien las declaraciones en sí misma no constituyen un delito, las autoridades podrían investigar una posible omisión de cuidado (o negligencia), encubrimiento o comisión por omisión.

Aunque declaraciones sobre "broma" no son un delito, sí es posible investigar a la madre del menor por omisión o negligencia. ı Foto: larazondemexico

Omisión de cuidado (Artículo 182 del Código Penal del Estado de Chiapas): Si la investigación concluye que la madre no participó ni buscó proteger a los agresores, pero incurrió en abandono, falta de supervisión o negligencia grave que facilitó que el niño quedara en situación de riesgo, puede ser acreedora a 1 a 4 años de prisión

Encubrimiento (Artículo 396 del Código Penal del Estado de Chiapas): Si se demuestra que la madre no participó en el abuso, pero con posterioridad intentó ocultar el delito, rendir declaraciones falsas a la autoridad para proteger a los agresores o destruir evidencia, se podría castigar con 1 a 5 años de prisión

Comisión por omisión: Si la Fiscalía acredita que la madre tenía conocimiento del riesgo, estaba presente o consintió deliberadamente la entrega o el abuso del menor sin hacer nada para impedirlo (pudiendo haberlo hecho), la ley la juzga como coautora del delito principal; se paga con 25 a 30 años de prisión

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