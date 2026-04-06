¿De qué murió Ramazan Tetik? Actor turco de teleseries

Se dio a conocer la muerte de Ramazan Tetik, quien falleció a los 31 años de edad después de enfrentar una intervención médica que lo mantuvo en el quirófano durante 13 horas. La noticia ha cernido el luto en el mundo de las teleseries.

Fue la producción de una novela turca quien dio a conocer la muerte del artista “Hemos recibido con profunda tristeza la noticia del fallecimiento de nuestro intérprete Ramazan Tetik. Pedimos misericordia de Alá para él, enviamos nuestras condolencias a su familia y seres queridos", señalaron desde la producción de la teleserie Eşref Rüya.

¿De qué murió Ramazan Tetik?

Según reportes, el hombre murió el pasado 1 de abril después de ser sometido a una cirugía, en un intenso de salvar su vida después de que presentó un problema en el corazón.

El actor fue hospitalizado por una disección aórtica, una afección que provoca un desgarre en la arteria principal del cuerpo y la cual puede resultar mortal si no se trata a tiempo, de acuerdo con el medio citado.

Por la gravedad de su estado, fue sometido a una operación extensa, lo que lo llevó incluso a permanecer en cuidados intensivos, mientras que familiares pedían donaciones de sangre a través de sus redes sociales.

A pesar de los esfuerzos médicos, no logró sobrevivir. La producción en la que trabajaba y que tuvo gran éxito en 2025, expresó condolencias a la familia y cercanos de Ramazan.

En su cuenta de Instagram, el actor contaba con más de 3 mil seguidores, con quienes compartía detalles de su día a día, así como de su trabajo como actor.

Su última foto fue publicada el pasado 27 de marzo y lo muestra con una peluca blanca y la barba pintada del mismo color, así como un traje con un chaleco color vino y lentes.