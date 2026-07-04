La historia de Taylor Swift y Travis Kelce: de brazaletes de la amistad a anillos de matrimonio

Lo que empezó con un brazalete de la amistad ha terminado en argollas de matrimonio... Taylor Swift, la superestrella del pop, y Travis Kelce, el campeón de futbol americano, se casaron oficialmente.

La pareja, ambos de 36 años, se dio el sí el viernes en el Madison Square Garden, según la publicista de Swift. La noticia se dio a conocer al público con el letrero luminoso fuera del recinto en Manhattan que decía: “JUST&T MARRIED” (recién casados).

Es el capítulo más reciente en la historia de amor de la pareja, una que se ha extendido durante tres años, dos Super Bowl, el anuncio de un álbum y la gira más taquillera de todos los tiempos.

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A continuación, un repaso de algunos de los principales acontecimientos de su relación.

Un brazalete de la amistad, sin entregar

Empezó, como era de esperarse, con una pulsera de la amistad.

Fue allá por julio de 2023 cuando Travis Kelce asistió al concierto de la gira Eras de Taylor Swift en el Arrowhead Stadium, donde juegan los Chiefs.

Después, en su pódcast “New Heights” con su hermano Jason Kelce, confesó que se sintió decepcionado, bueno, su palabra fue “ardido”, de no haber podido conocer a Swift y entregarle una pulsera con su número de teléfono.

Conduciendo el auto de escape

Pero para septiembre de ese año, Kelce insinuaba que sus esfuerzos habían tenido algo de éxito. Se negó a dar detalles en medio de las especulaciones y le comentó a un entrevistador: “Es lo que es”.

Sin embargo, estaba claro que algo ocurría. Poco después, Travis Kelce reveló que había invitado a Taylor Swift a un partido en Arrowhead.

Swift aceptó la invitación de Kelce y apareció, a la vista de todo el mundo, en el partido Chiefs-Bears, animando al equipo junto a su mamá, Donna Kelce. Los dos salieron del estadio en el Chevelle morado de Kelce, su “auto de escape”, perdón por el juego de palabras, pero el propio Kelce lo usó.

“Bastante atrevida”, dijo Kelce unos días después sobre la aparición de Swift, y añadió cuánto le encantó verla animar junto a su madre.

Fue el inicio de una larga serie de apariciones de Swift en partidos de los Chiefs. Hubo cierta inquietud en internet sobre si Swift estaba distrayendo del futbol americano, mientras la propia NFL capitalizaba el interés de sus fans. Un día después del llamativo estreno en Los Ángeles de su película “Taylor Swift: Eras Tour”, ella ya estaba de vuelta en Arrowhead.

Karma es el chico de los Chiefs

Y ahora era el turno de Kelce de ser el fan entregado. En noviembre de 2023, tras una pausa de dos meses, Swift llevó su gira a Argentina, donde cambió la letra de “Karma” para saludar a su novio. “Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me” (Karma es el chico de los Chiefs, que viene directo a casa conmigo), cantó. Scott Swift, junto a un Kelce radiante, aplaudió al nuevo amor de su hija.

SWIFTIES se mantuvieron afuera del MSG desde temprano ı Foto: AP y Reuters

Cuando la revista Time anunció a su persona del año, pocos se sorprendieron. En la entrevista con Time, Swift habló sobre su relación.

“Todo esto empezó cuando Travis, de una manera muy adorable, me expuso en su pódcast, lo cual me pareció increíblemente genial”, dijo Swift, y añadió que ya eran pareja antes de ese primer cameo en un partido de los Chiefs.

Poco después, las cosas se calentaban en el campo, es decir, los Chiefs se encaminaban al Super Bowl. En el juego por el campeonato de la AFC, la pareja dejó claro que estaba bien con cualquier atención que se les viniera encima. En medio del campo en Baltimore, después de que los Chiefs vencieran a los Ravens, Swift y Kelce se besaron. “Te amo”, dijo Kelce. “Tanto que no es broma”.

Una carrera a través de nueve husos horarios

Quedaba un partido. Los fans se preguntaban: ¿Cómo haría Swift para ir de sus conciertos en Tokio al Super Bowl en Las Vegas?

“Esta semana es realmente el mejor tipo de caos”, publicó Swift en Instagram.

Caos, en efecto. En una semana de febrero de 2024, Swift asistió a los Grammy en Los Ángeles, voló a Tokio para cuatro conciertos y luego se subió de nuevo a su avión privado para llegar al Super Bowl con tiempo de sobra. Para lograrlo, cruzó nueve husos horarios y la línea internacional de cambio de fecha.

“Ella misma está reescribiendo los libros de historia”, afirmó Kelce un día después de los Grammy, donde Swift había ganado álbum del año por cuarta vez, un récord. “Le dije que yo tendría que cumplir mi parte del trato y volver a casa con trofeo también”.

Y lo hizo. Los dos se besaron otra vez en el campo después de que los Chiefs vencieran a los 49ers de San Francisco, con Swift luciendo su collar de “87”.

Travis Kelce y Taylor Swift en febrero de 2024 ı Foto: AP

De nuevo en la carretera

A los pocos días, Taylor Swift volvió a su gira, y Kelce se unió a ella en Australia para abrazar koalas en el zoológico.

En París, Swift presentó una sección de “The Tortured Poets Department”, su nuevo álbum. Los fans se preguntaban si Kelce se había colado en algunas de sus letras —como “You knew what you wanted and, boy, you got her” (Sabías lo que querías y, vaya, la conseguiste), de “So High School”.

Pero el momento más destacado llegó en junio, durante una serie de conciertos en Londres repletos de celebridades. Allí, Travis Kelce debutó en el escenario de Eras, con esmoquin y sombrero de copa, y cargó a Taylor Swift en brazos durante una parte coreografiada antes de “I Can Do It With a Broken Heart”.

“Sigo riéndome/desmayándome”, escribió Swift después en Instagram.

‘Felicidad y diversión y magia’

En cuanto a Kelce, habló con orgullo sobre la relación y señaló en el pódcast “Bussin’ with the Boys” que no tenía ningún deseo de ocultar nada.

“Esa es mi chica”, dijo. “Esa es mi mujer. Estoy orgulloso de eso”.

Swift reflejó ese sentimiento cuando aceptó un Premio MTV a los Videos Musicales en septiembre pasado, al mencionar en su discurso a “mi novio Travis”.

“Todo lo que este hombre toca se convierte en felicidad y diversión y magia”, expresó.

‘Solo soy un tipo cualquiera apoyando a su novia’, Travis Kelce

Durante el verano y el otoño de 2024, Kelce asistió a varias de las fechas restantes de la gira de Swift y la mencionó en “New Heights”, refiriéndose oficialmente a ella como “su novia” en un episodio de julio.

“Ella es exactamente todo lo que todo el mundo dice que es. Es increíble. A algunas personas las conoces y te quedas como: ‘No sé qué estoy haciendo aquí’”, comentó. “Eres increíble, tu talento es increíble, cómo te presentas es increíble y yo solo soy un tipo cualquiera apoyando a su novia”.

Swift también fue fotografiada con regularidad asistiendo a los partidos de Kelce, incluido el Super Bowl de 2025.

Travis Kelce y Taylor Swift en enero de 2025 ı Foto: AP

Luces, cámara, acción, futbol americano

Un mes después del Super Bowl, la pareja hizo su debut en la alfombra roja en Tight End University en junio, una cumbre anual de entrenamiento de tres días fundada por Kelce, George Kittle y Greg Olsen.

Luego fueron vistos en Brooklyn Bowl en Nashville, donde Swift subió al escenario para interpretar “Shake it Off” con el cantante de country Kane Brown. Para los fans, fue otro momento más de la pareja mostrando un apoyo y una admiración muy públicos el uno por el otro.

‘The Life of a Showgirl’

Una pareja que colabora, permanece junta.

Taylor Swift anunció su muy esperado 12º álbum de estudio, “The Life of a Showgirl”, a mediados de agosto e incluyó a Kelce en el lanzamiento. Comenzó con un adelanto desde “New Heights”, que más tarde reveló que Swift aparecería en un episodio al día siguiente.

Swift les dijo a los hermanos Kelce que quería mostrarles algo y reveló un maletín verde menta con sus iniciales en naranja. Jason Kelce preguntó qué había dentro, lo que la llevó a sacar un disco de vinilo.

‘Nuestros trabajos son muy similares’

En el episodio de “New Heights” de dos horas con Swift, ella habló en detalle sobre el verano de la pareja tras el Super Bowl. Dijo que pasó bastante tiempo en Florida con Travis Kelce. También afirmó que “nuestros trabajos son muy similares”: giran en torno a entretener a “personas durante tres horas en estadios de la NFL”.

En lo que describió como su “pódcast favorito”, Taylor Swift atribuyó a “New Heights” el haberle conseguido un novio. “Esto es, en cierto modo, lo que he estado escribiendo en canciones que quería que me pasara desde que era adolescente”, dijo sobre su romance.

Y Travis Kelce atribuyó a la gira el haberle conseguido, bueno, una novia. “Te veo en ese escenario y veo cómo puedes poner en marcha a un estadio entero, y luego te tengo en una habitación y es como si te conociera de toda la vida”, señaló. “Es la conversación más fácil que he tenido, y fue tan divertido que me dejó boquiabierto”.

Deportista conoce a escritora

A finales de agosto, en un carrusel de cinco fotos compartido en las cuentas oficiales de Instagram de Swift y Kelce, la pareja anunció su compromiso. “Tu profesora de inglés y tu profesor de deportes se van a casar”, escribió ella en el pie de foto.

No está claro cuándo ni dónde se comprometieron.

Travis Kelce le propone matrimonio a Taylor Swift ı Foto: IG: @taylorswift

Una boda en el Madison Square Garden

La idea parecía demasiado descabellada incluso para el swifty más abierto de mente: ¿una boda en el Madison Square Garden? ¿En serio? Sin embargo, a medida que se acercaba el fin de semana del 4 de julio, uno de los recintos icónicos de Nueva York empezó a bullir de actividad, mientras equipos trasladaban material al enorme espacio privado y un funcionario de las fuerzas del orden confirmó a AP que la boda de Swift y Kelce se celebraría el viernes 3 de julio.

La pareja no tuvo damas de honor ni padrinos; en su lugar, optaron por que el hermano de Swift fuera su “hombre de honor” y por que el hermano de Kelce, Jason, fuera su padrino. El actor Adam Sandler ofició la ceremonia, repleta de estrellas.

Según la publicista de Swift, los atuendos de Swift y Kelce fueron diseñados por Christian Dior Haute Couture y su diseñador Jonathan Anderson, con zapatos hechos a medida por Christian Louboutin. Swift llevó joyas de Cartier.

“JUST&T MARRIED!” se leía en las pantallas. ı Foto: AP y Reuters

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