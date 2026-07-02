Taylor Swift y Travis Kelce alistan boda

FACHADA del Madison Square Garden, ayer, donde se prevé que sea el enlace

LA ESTRELLA POP Taylor Swift y el deportista Travis Kelce celebrarán su boda en el Madison Square Garden la noche del próximo viernes, según un funcionario de las fuerzas del orden en Estados Unidos.

Las festividades comenzarán con una cena de ensayo más pequeña prevista para hoy en la noche, manifestó el funcionario. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a declarar públicamente sobre los eventos.

La especulación sobre las nupcias de la superestrella y el jugador de americano se ha intensificado hasta el frenesí en los últimos días tras semanas de informes no confirmados de que se llevarían a cabo durante este fin de semana en uno de los lugares emblemáticos de Nueva York.

22 mil personas es la capacidad del Madison Square Garden

El alcalde de la ciudad estadounidense, Zohran Mamdani, dijo ayer que se presentó un permiso para un “gran evento” en el Madison Square Garden.

Mamdani añadió: “Estamos totalmente preparados. No hay nada que compartir más allá de eso”.

La comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch, señaló que habrá “un operativo dispuesto”, pero también se negó a dar más detalles.

“Sería negligente de mi parte no mencionar un evento que estamos siguiendo de cerca en el Madison Square Garden el viernes por la noche. No voy a dar más detalles al respecto por el momento”, comentó Jessica Tisch.

Esta semana, equipos de trabajo han estado descargando equipos de camiones fuera de la arena de Manhattan. Una gran alfombra fue exhibida afuera de una entrada y luego retirada de inmediato.

La pareja no ha confirmado nada públicamente pese a múltiples solicitudes de The Associated Press al representante de la artista para que hiciera comentarios, incluida una de ayer.

Taylor Swift y Travis Kelce se comprometieron tras casi dos años de su primera aparición pública como pareja en un partido de los Kansas City Chiefs, donde demostraron su amor.

La pareja anunció que estaba comprometida el pasado 26 de agosto en Instagram, plataforma en la que publicó una foto en la que la estrella y el jugador aparecían rodeados de flores.