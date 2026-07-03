¿Peso Pluma ya tiene nueva novia tras su ruptura con Kenia Os? VIDEO desata rumores

Peso Pluma con otra una mujer tras su ruptura con Kenia Os

Parece ser que la historia de Kenia Os y Peso Pluma ha llegado a su fin, aunque muchos fans esperaban que la pareja pudiera regresar, pero ahora un video ha desatado todo tipo de comentarios contra el cantante de corridos tumbados.

Fue el pasado 6 de junio que se confirmó que la pareja había puesto punto final a su romance de más de un año, una noticia que sorprendió al público y despertó especulaciones sobre el motivo detrás de la separación.

Kenia Os y Peso Pluma terminaron ı Foto: IG Peso Pluma

Peso Pluma es captado con otra chica

Ahora, en redes sociales comenzó a circular un video en el que aseguraban que Peso Pluma paseaba de la mano con otra mujer a menos de un mes de su separación con Kenia Os, una noticia que había generado gran decepción en el público.

Y es que semanas antes, habíamos visto a ambas celebridades llorar sobre el escenario tras haber terminado el noviazgo e incluso, fuentes aseguraban que el mexicano estaba tratando de regresar con la intérprete de ‘Días tristes’.

Por eso, muchos se sorprendieron con un video en el que el hombre aparece con una mujer que se cubre la cara. Ambos están tomados de la mano y él la ayuda a subir a su camioneta antes de él mismo entrar. Sin embargo, resulta que es un video antiguo, según usuarios.

De acuerdo con los fans, esa publicación y otros videos más que aparecen en las redes sociales son de cuando Hassan era novio de Hannah Howell, por lo que no se tratan de clips actuales que demuestren que haya olvidado por completo a Kenia Os.

Incluso las redes sociales del programa Hoy publicaron el video, que posteriormente borraron ante la posibilidad de que el famoso no se encuentre en una nueva relación, lo cual es lo más probable.

A pesar de ello, los Internautas señalaron que esto podría coincidir con los rumores de cuando Peso Pluma y Kenia Os terminaron su relación, donde se decía que el cantante le habría sido infiel a la también empresaria.

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