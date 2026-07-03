Ellos son los invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Tras darse a conocer que Travis Kelce y Taylor Swift se casan este viernes 3 de julio en el Madison Square Garden, como se especulaba desde hace semanas, el público ha querido saber más de la que sin duda puede ser considerada como la boda del año.

Aunque todavía hay quienes dudan de que la estrella pop haya decidido casarse en un recinto tan llamativo de Nueva York, y otros mencionan que la artista es experta en mantener sus proyectos y vida en secreto, parece ser un hecho que la ceremonia se realiza este fin de semana.

Ya el jueves en la noche, las redes sociales comenzaron a especular de que se habría realizado la cena de ensayo previo a la boda de Travis Kelce y Taylor Swift y tras el evento, se filtraron imágenes que incluirían el logo oficial de la pareja.

¿Quiénes fueron los famosos invitados a la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

Una de las grandes dudas de los fans de la cultura pop es quiénes son las estrellas que formarán parte de la ceremonia y que están invitadas a lo que promete ser una lujosa fiesta.

Una de las parejas de celebridades que más llamó la atención fueron Bradley Cooper y Gigi Hadid, quienes fueron captados subiéndose a una camioneta cuyo destino sería el Madison Square Garden.

Bradley Cooper walks over to join girlfriend Gigi Hadid in the car and head off to Taylor Swift & Travis Kelce’s wedding! 💕💐 Gigi is seen wearing a sparkly pink dress. ✨



(🎥: Backgrid) pic.twitter.com/3BcUPREqJP — ExtraTV (@extratv) July 3, 2026

Sin embargo, han sido varias más las estrellas que ya han sido captadas en camino al evento, incluyendo a cantantes, actores y otras personas del mundo del entretenimiento y del deporte. La lista es extensa, pero de momento cubre a las siguientes personas:

Dakota Johnson

Gigi Hadid

Bradley Cooper

Graham Norton

Ellie Goulding

Benson Boone

Jenny Han

Sombr

Tommy Hilfiger

Las HAIM

Lena Dunham

Eric Stonestreet

The Chainsmokers

Nikki Glaser

Aaron Dessner

Julianne Moore

También se ha confirmado la asistencia de Selena Gómez, íntima amiga de Taylor Swift que mostró el día anterior su atuendo en camino a la cena de ensayo.

Otras personalidades que se dice, estarán presentes son Lana del Rey, Sabrina Carpenter, Katy Perry, Suki Waterhouse, Stevie Nicks, Steven Spielberg y Paul McCartney, entre otros.

Cabe mencionar que parece ser que algunos invitados no lograron estar presentes en el evento, como el músico Harry Styles, quien habría sido invitado pero no pudo asistir por encontrarse en medio de su gira musical.

CASAMENTO REAL! Nova-iorquinos estão recebendo alertas no celular informando sobre o casamento de Taylor Swift e as mudanças no tráfego da cidade:



“As ruas ao redor do Madison Square Garden serão fechadas às 13h para um grande evento, supostamente o casamento de Taylor Swift e… pic.twitter.com/pHzypwGzt0 — UpdateCultura (@updatecultura) July 3, 2026

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