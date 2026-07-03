México continúa ganándole a la Inteligencia Artificial. En esta ocasión, miles de connacionales protagonizaron una pelea digital con Liam Gallagher, el cantante de la famosa banda Oasis, encendiendo los ánimos, previo al partido de la Selección Tricolor contra Inglaterra.

Sin embargo, el punto de no retorno llegó cuando el intérprete se burló de Juan Gabriel y le llovieron las críticas. Unas horas después Gallagher pidió una tregua para parar los memes y las burlas.

Tras burlarse de Juan Gabriel, Liam Gallagher pide paz a los mexicanos

Puede ser difícil de creer, pero es real. El vocalista de Oasis inició una gran pelea digital con los mexicanos, previo al partido entre Inglaterra contra México del domingo.

El 1 de julio, Liam Gallagher escribió en X: “Creo que les ganaremos a México 5-0″. Este post desencadenó miles de reacciones en redes sociales.

Una de las respuestas que más destacó fue la del usuario @ponyoogirl, quien comentó: “Juan Gabriel podría haber hecho ‘Wonderwall’ con los ojos cerrados pero Oasis jamás podría hacer esto”, mientras adjuntó un video de un fragmento del primer concierto del Divo de Juárez en Bellas Artes, donde se oye “Hasta que te conocí”.

El intérprete inglés no se quedó atrás y señaló: “Lo canto en la ducha, lo primero que hago todas las mañanas”. Su respuesta fue interpretada por los mexicanos como una burla hacia una de las figuras más destacadas y queridas de la música nacional.

Liam Gallagher se burla de Juan Gabriel ı Foto: Captura de pantalla

Algunos comentarios a los comentarios del cantante de Oasis fueron:

“ Ahora entiendo por qué te divorciaron de Oasis ”.

“Espera, te bañas?”.

“ Tú no te duchas ”.

“No vengas a faltarle el respeto a Juan Gabriel”.

“Ni en tus mejores tiempos te comparas con Juan Gabriel”.

Incluso la cuenta de X de Netflix Latinoamérica le respondió a Liam Gallagher, haciendo referencia a Juan Gabriel: “Inocente pobre amigo, no sabe que va a sufrir“.

Inocente pobre amigo, no sabe que va a sufrir 🎶 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 2, 2026

Liam Gallagher pide una tregua a los mexicanos

Luego de miles de memes, respuestas y clips, Liam Gallagher parece haberse rendido y pidió una tregua a los mexicanos.

Tras haber pronosticado una goleada a la Selección azteca y haberse burlado de Juan Gabriel, el cantante inglés expresó que no entendía el hate de un país en donde siempre había sido bien recibido.

“Cada vez que he estado en México, todo el mundo ha sido encantador. No entiendo toda esta tontería de actitudes negativas. Todo va a salir bien”, escribió en X Liam Gallagher.

Además, sobre el marcador del partido que se realizará en el Estadio Ciudad de México, se retractó del 5-0 y apostó por el 3-0. “Va a ser duro, pero les haremos 3-0″, señaló.

Mensaje de Liam Gallagher para la afición mexicana ı Foto: Captura de pantalla

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