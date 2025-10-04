Paul Bonehead Arthurs, el reconocido guitarrista y miembro fundador de Oasis, anunció ayer viernes que se ausentará temporalmente de la gira internacional del grupo británico para centrarse en su tratamiento contra el cáncer.

En redes sociales los fans de la agrupación quedaron impactados y le enviaron sus buenos deseos a Bonehead. El músico fue tendencia hace unas semanas, durante su visita al país, por compartir fotografías de su visita a sitios como Teotihuacán y Ecatepec.

Bonehead, guitarrista de Oasis, no continúa la gira; padece cáncer

A través de un mensaje en Instagram, Paul Bonehead Arthurs de 60 años reveló que fue diagnosticado a principios de año con cáncer de próstata, pero que, debido a su respuesta positiva a las terapias, pudo formar parte de “esta increíble gira”.

“A principios de este año me diagnosticaron cáncer de próstata. Estoy realmente triste de perderme estos shows, pero me siento bien y estaré listo para volver en el momento en que llegue a Sudamérica. Que lo pases muy bien si vas este mes y te veré de vuelta en el escenario con la banda en noviembre. - Bonehead X”, expresó el músico de Oasis.

Bonehead confirmó que no podrá presentarse en Tokio, Melbourne ni Sidney, aunque planea reincorporarse en la etapa sudamericana, en noviembre, donde tienen programados conciertos en Argentina, Chile y Brasil.

Esta noticia adquiere especial relevancia para el público mexicano, ya que hace pocas semanas Bonehead estuvo en la Ciudad de México durante los conciertos de Oasis el 12 y 13 de septiembre en el Estadio GNP Seguros. Además, visitó lugares como Teotihuacan y Ecatepec, lo que muchos llamaron “una escena surreal”.

Del mismo modo, el músico compartió una foto tomada desde un automóvil, mientras esperaba en el acceso a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Retrató el emblemático letrero con la palabra “México” y escribió: “Wee Haaaa”.

Mientras tanto, Oasis reposteó en X, antes Twitter, el comunicado del guitarrista. “Te deseo todo lo mejor con tu tratamiento, Bonehead. Nos vemos nuevamente en el escenario en Sudamérica”, escribió la banda.

Hasta el momento, la banda no ha confirmado si los conciertos se cancelarán, reprogramarán o si seguirán con lo planeado, de la mano de un guitarrista de reemplazo.

Bonehead anuncia que tiene cáncer ı Foto: IG @boneheadspage

Bonehead ya había padecido cáncer antes

En 2022, Bonehead, guitarrista y miembro fundador de Oasis, anunció que se sometería a un tratamiento por cáncer en las amígdalas. Afortunadamente el británico salió bien librado en esa ocasión.

Por ello es que los fans esperan que Arthurs continúe respondiendo favorablemente a los tratamientos y alcance a los hermanos Gallagher en Sudamérica.