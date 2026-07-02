Liam Gallagher, vocalista de Oasis, volvió a ser noticia al pronosticar que México perderá contra Inglaterra en el Mundial 2026. Pese a que muchos usuarios afirmaron no estar sorprendidos por las declaraciones del músico debido a su usual estilo provocador y hasta violento, el comentario generó polémica entre los aficionados de la Selección Mexicana.

Conoce quién es este controversial personaje.

¿Quién es Liam Gallagher, quien pronostica que México perderá contra Inglaterra?

Liam Gallagher, cuyo nombre real es William John Paul Gallagher, nació el 21 de septiembre de 1972 en Mánchester, Inglaterra, tiene 53 años y es uno de los cantantes más reconocidos del britpop.

Junto a su hermano Noel, fue líder de Oasis (1991-2009), banda que marcó los años noventa con éxitos como Wonderwall, Don’t Look Back in Anger y Champagne Supernova. Tras la separación del grupo, formó Beady Eye y más tarde inició una carrera como solista con discos como As You Were (2017) y Why Me? Why Not (2019).

Liam Gallagher ı Foto: Jesús Contreras

A más de 30 años de carrera, y pese a sus múltiples escándalos por su comportamiento violento, sigue siendo una figura icónica del rock británico.

¿Qué dijo Liam Gallagher sobre el partido de México vs. Inglaterra?

Liam Gallagher aseguró a través de su cuenta de X, antes Twitter, que Inglaterra golearía a México 5-0 en los octavos de final del Mundial 2026. El mensaje se viralizó en redes sociales, generando memes y comentarios de aficionados mexicanos e ingleses.

Fher Olvera, líder de la banda mexicana Maná, le contestó al cantante inglés con un video en Instagram donde le dice: “A ver, no manches; ubícate, güey. ¿5-0? Cálmate; nos vemos el domingo a ver cómo nos va”.

¿Cuándo y a qué hora es el partido México contra Inglaterra?

El partido México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 será este domingo 5 de julio a las 18:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Azteca o Estadio Ciudad de México.

El enfrentamiento podrá verse en Canal 5, TUDN, Azteca 7 y ViX Premium en México, y en FOX en Estados Unidos.

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