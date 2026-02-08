¿Quién es Kid Rock y que tipo de música canta?

Ante el escándalo por la presentación de medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026, la organización conservadora Turning Point organizó “All American Half Time Show”, una presentación alterna a la oficial de la NFL que contará con artistas como Brantley Gilbert, Lee Brice, Gabby Barrett y Kid Rock.

La presentación causó polémica y en redes sociales no tardaron en criticar la participación de Kid Rock en el evento alterno al medio tiempo del Super Bowl de Bad Bunny. A continuación, te compartimos quién es, qué tipo de música canta y porqué lo critican.

Robert James Ritchie es un artista estadounidense nacido el 17 de enero de 1971. Ha sido nominado al Grammy en cinco ocasiones y es conocido por fusionar rap con rock, blues, heavy metal, funk y country.

Es hijo de William “Bill” Ritchie (dueño de varios concesionarios de coches) y Susan Ritchie. Su familia era dueña de un campo de seis acres donde ayudaba a cuidar de caballos y recoger manzanas.

Aunque su carrera artística comenzó en 1988, se hizo mundialmente conocido con su álbum Devil Without a Cause (Demonio sin causa) lanzado en 1998 por Atlantic Records, sobre todo con sus sencillos “Bawitdaba”, “Cowboy” y “Only God Knows Why”, llegando a vender 11 millones de copias.

Tras el anuncio de su presentación en el medio tiempo, en redes sociales resurgió una polémica canción donde el hombre menciona que le gustan las menores de edad.

Se trata del tema ‘Cool, Daddy Cool’ en donde dice: "Young ladies, young ladies, I like ’em underage, see. Some say that’s statutory / But I say it’s mandatory / My story ain’t that complex, two forties and a Rolex".

La traducción al español de la letra es: ”Jovencitas, jovencitas, me gustan menores de edad, ¿ven? Algunos dicen que es estatutario/ Pero yo digo que es obligatorio / Mi historia no es tan compleja: dos billetes de cuarenta y un Rolex".