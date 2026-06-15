Maná donará ingresos de su concierto en Jalisco para reforestar Guadalajara y Puerto Vallarta

Maná, la icónica banda tapatía, transformará su concierto gratuito previo al Mundial de Futbol 2026 en Jalisco en una poderosa iniciativa ambiental. Los ingresos generados por este esperado evento musical se destinarán íntegramente a un ambicioso programa de reforestación, buscando dejar un legado verde tangible en el estado.

Esta acción no solo promete reunir a miles de aficionados a la música y al futbol, sino que también busca impulsar la recuperación de áreas verdes y la plantación de árboles en diversos municipios jaliscienses, beneficiando directamente a las comunidades locales.

Maná ha sostenido reuniones clave con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, para coordinar la estrategia ambiental. Esta colaboración asegura que el programa de restauración ecológica llegue a ciudades emblemáticas como Guadalajara y Puerto Vallarta, así como a otras zonas del estado que urgen fortalecer sus espacios naturales.

“Queremos que esta iniciativa trascienda el concierto y se convierta en una acción de largo alcance“, señalaron los integrantes de Maná, enfatizando su compromiso con la participación ciudadana y la generación de conciencia sobre la importancia de proteger el medioambiente.

La icónica banda tapatía transformará su esperado concierto previo a la justa mundialista en una poderosa iniciativa en favor del medio ambiente. ı Foto: Especial.

El proyecto busca aprovechar la atención internacional que Jalisco recibirá durante el Mundial 2026 para amplificar un mensaje de sostenibilidad y responsabilidad ambiental. La banda tapatía aspira a inspirar a las nuevas generaciones, mostrándoles cómo la música y el deporte pueden unirse por una causa mayor.

La visión de Maná es clara: que la celebración mundialista deje una huella que vaya más allá de las emociones deportivas y musicales. Se trata de construir un “legado verde” que contribuya significativamente a mejorar el entorno natural del estado, con la esperanza de que sus efectos perduren por muchos años.

Conocidos por su activismo social y ambiental a lo largo de su trayectoria, Maná reafirma su arraigo con Jalisco, su tierra natal, al impulsar esta iniciativa. La banda, con décadas de éxito, utiliza ahora su plataforma para catalizar un cambio positivo y duradero en su comunidad.

Este esfuerzo conjunto entre una de las bandas más influyentes de México y el gobierno estatal subraya la creciente importancia de la colaboración público-privada en la lucha contra el cambio climático y la promoción de la sostenibilidad a nivel local.

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JVR