Quién es el segundo ciudadano estadounidense asesinado por el ICE en Minneapolis

Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, es el segundo ciudadano estadounidense asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, Minnesota.

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) dispararon y mataron a un hombre este 24 de enero durante un forcejeo en Minneapolis. Se trata del segundo ciudadano estadounidense asesinado en un mes por agentes federales en Minnesota.

El Minnesota Star Tribune y Associated Press identificaron a la víctima como Alex Jeffrey Pretti, de 37 años, originario de Illinois y participante en las protestas contra el ICE en Minneapolis tras el asesinato de Renee Good a manos de un agente migratorio, ocurrido el pasado 7 de enero.

No era la primera vez que Pretti participaba en movilizaciones contra la política migratoria de Donald Trump. En 2020, participó en las protestas por el asesinato de George Floyd a manos de un oficial de policía de Minneapolis, según relató su exesposa, Rachel N. Canoun, a Associated Press.

TE RECOMENDAMOS: Canadá puede ser su propio mejor cliente Mark Carney llama a comprar productos canadienses ante amenaza de aranceles de Trump

Michael y Susan Pretti, padres de Alex, se enteraron de la muerte de su hijo a través de reporteros. De acuerdo con la familia, Alex Pretti creció en Green Bay, Wisconsin. En 2011 se graduó de la Universidad de Minnesota y trabajó como investigador antes de convertirse en enfermero de cuidados intensivos en un hospital para veteranos de las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Vecinos describieron a Alex Pretti como “una persona maravillosa”, y con “un gran corazón”. Dimitri Drekonja, amigo y colega de Alex, lo recordó como “una persona amable, amigable y bromista”.

¿Qué pasó en Minnesota?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas de este sábado, cuando, durante un forcejeo, un agente del ICE disparó en múltiples ocasiones a Pretti.

Previamente, según videos difundidos en redes sociales, Pretti fue sometido por al menos ocho agentes migratorios , mientras diversos testigos, con silbatos para alertar a la comunidad, exigían a los uniformados retirarse.

Oficiales del ICE disparan y matan a un hombre en Minneapolis. ı Foto: Reuters

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés), un agente disparó “para defenderse” luego de que, supuestamente, Pretti se “acercó” con un arma de fuego.

“El sospechoso también tenía dos cargadores y ninguna identificación; esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”, argumentó el DHS. No obstante, Alex Pretti contaba con un permiso para portar un arma, de acuerdo con su familia, algo que confirmó posteriormente el jefe de policía de Minneapolis, Brian O’Hara, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz.

Según el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, los agentes realizaban una operación migratoria para capturar a un migrante en situación irregular, identificado como José Huerta Chuma , buscado por presunta agresión doméstica y alteración del orden público.

At 9:05 AM CT, as DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Minneapolis against an illegal alien wanted for violent assault, an individual approached US Border Patrol officers with a 9 mm semi-automatic handgun, seen here.



The officers attempted to… pic.twitter.com/5Y50mYONGH — Homeland Security (@DHSgov) January 24, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr