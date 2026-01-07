Identifican a mujer que agente del ICE mató en tiroteo en Minnesota; es estadounidense

Renee Nicole Macklin Good es la mujer que fue asesinada este 7 de enero por un agente del ICE en Minneapolis.

Una ciudadana estadounidense murió este miércoles luego de que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), disparó contra un vehículo en un acto de supuesta autodefensa durante un altercado en Minnesota, Estados Unidos.

El Minnesota Star Tribune identificó a la víctima como Renee Nicole Macklin Good, de 37 años, que vivía con su pareja en el área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul, conocida como Twin Cities.

Su madre, Donna Ganger, dijo al periódico que su hija era una persona “sumamente compasiva”. “Ha cuidado de personas toda su vida. Era cariñosa, comprensiva y cariñosa. Era un ser humano increíble”, expresó.

Según registros públicos citados por Associated Press, Renee Macklin Good había vivido recientemente en Kansas City, Misuri, donde el año pasado abrió un negocio llamado B. Good Handywork, junto a otra mujer.

Una mujer captada sollozando en el lugar de los hechos afirmó que Macklin Good era su esposa. El Star Tribune detalló que la pareja había llegado recientemente a Minnesota y que tenían un hijo de 6 años, citando a Timmy Ray Macklin, padre de su exmarido.

En la que sería su cuenta de Instagram, Good se describe como una “poeta, escritora, esposa, madre y una desastrosa guitarrista de Colorado” que residía en Minneapolis.

Videos difundidos en redes sociales muestran que, antes del tiroteo, la mujer bloqueó la calle con su camioneta mientras dos agentes del ICE se acercan, le exigen que salga vehículo e intentan forzar la puerta del conductor.

Renee intentó huir en ese momento, cuando un tercer agente le disparó en tres ocasiones, una a través del parabrisas y dos más a quemarropa por la ventanilla del conductor, matándola. La camioneta, todavía encendida, avanza unos metros y se detiene al estrellarse con un automóvil.

Tras el tiroteo se escucha a una mujer gritar desesperada mientras reclama a los agentes, a quienes llama “criminales”, e increpa al presunto tirador, captado con la parte del rostro cubierta por una especie de balaclava.

Three video angles of the Minneapolis shooting, all slowed down and zoomed in.



The Department of Homeland Security says the officer acted in self-defense.



Minneapolis mayor Jacob Frey and now Minnesota Governor Tim Walz say they have "seen the video" and are telling people not… pic.twitter.com/LdadsX6HNm — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Donald Trump justificó al tirador al afirmar que “solo intenta hacer su trabajo”, mientras el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) calificó el acto como “terrorismo doméstico” e insistió en que el agente realizó disparos “defensivos” ante un supuesto intento de asesinato que terminó con la “violenta alborotadora” fallecida.

Posteriormente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, reiteró que el agente fue atropellado, que resultó herido y que incluso requirió ser trasladado a un hospital, aunque ya fue dado de alta.

El alcalde Jacob Frey calificó la narrativa de Noem como “basura” y exigió a los agentes del ICE que “se larguen de Minneapolis” .

“Dicen que están en la ciudad para que tengamos algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario. Hay gente lastimada. Hay familias destrozadas”, expresó en una rueda de prensa.

@nbcnews Following the death of a woman in an ICE-related shooting in Minneapolis, Mayor Jacob Frey said there was little he could say to make the current situation better but he had a message for federal immigration agents in the city saying, “To ICE, get the f--- out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some sort of safety and you are doing the opposite." ♬ original sound - nbcnews - nbcnews

