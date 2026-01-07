Trump justifica a agente del ICE que mató a mujer en redada en Minnesota y culpa a la ‘izquierda radical’

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó al agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) que disparó y mató a una mujer este miércoles durante una redada a las afueras de Minneapolis, Minnesota, al argumentar que “solo intentan hacer su trabajo”.

A través de su plataforma Truth Social, el republicano culpó del tiroteo a la “izquierda radical” y aseguró que la víctima, supuestamente, intentó atropellar “violenta, deliberada y brutalmente” a los agentes migratorios con una camioneta, a lo que uno de ellos respondió con disparos “en defensa propia”.

Elementos de seguridad en la zona de Minneapolis donde ocurrió el tiroteo, este 7 de enero. ı Foto: AP.

Sin embargo, videos difundidos en redes sociales muestran que, antes del tiroteo, la mujer bloqueó la calle con su camioneta mientras dos agentes se acercan, le exigen que salga vehículo e intentan forzar la puerta del conductor.

TE RECOMENDAMOS: Encuentro será en la Casa Blanca Trump acuerda reunirse con Gustavo Petro tras amenazar con operación militar en Colombia

La mujer intentó huir en ese momento, cuando un tercer agente le disparó en tres ocasiones , una a través del parabrisas y dos más a quemarropa por la ventanilla del conductor, matándola. La camioneta, todavía encendida, avanza unos metros y se detiene al estrellarse con un automóvil.

Three video angles of the Minneapolis shooting, all slowed down and zoomed in.



The Department of Homeland Security says the officer acted in self-defense.



Minneapolis mayor Jacob Frey and now Minnesota Governor Tim Walz say they have "seen the video" and are telling people not… pic.twitter.com/LdadsX6HNm — Collin Rugg (@CollinRugg) January 7, 2026

Tras el tiroteo se escucha a una mujer gritar desesperada mientras reclama a los agentes, a quienes llama “criminales”, e increpa al presunto tirador, captado con la parte del rostro cubierta por una especie de balaclava.

Según Trump, dicho agente resultó herido y “cuesta creer que esté vivo, pero ahora se recupera en el hospital”.

"La mujer que gritaba era una agitadora profesional, y la que conducía el coche se comportó de forma muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, y luego atropelló violenta, deliberada y brutalmente al agente de ICE, quien parece haberle disparado en defensa propia, (...) pero la razón por la que ocurren estos incidentes es porque la izquierda radical amenaza, agrede y ataca a diario a nuestros agentes del orden público y del ICE. Solo intentan hacer su trabajo para garantizar la seguridad de Estados Unidos”, añadió en Truth Social.

DHS acusa a víctima de “terrorismo doméstico”

Por separado, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) calificó el acto como “terrorismo doméstico” e indicó que habría más de un agente herido.

En un escueto comunicado, insistió en que se trataron de disparos “defensivos” ante un supuesto intento de asesinato que terminó con la “violenta alborotadora” fallecida.

“Esta es la consecuencia directa de los constantes ataques y demonización de nuestros oficiales por parte de políticos que alimentan y alientan ataques desenfrenados contra nuestras fuerzas del orden”, acusó el DHS.

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

El Minnesota Star Tribune identificó a la víctima como Renee Nicole Good, de 37 años, una persona “sumamente compasiva” que vivía en Twin Cities con su pareja, según detalló su madre, Donna Ganger, al periódico.

En conferencia de prensa, el gobernador Tim Walz informó que está preparado para desplegar a la Guardia Nacional de Minnesota si es necesario, pero llamó a la calma.

“Lo que estamos viendo son las consecuencias de una gobernanza diseñada para generar miedo, titulares y conflictos ”, afirmó Walz. “Se gobierna mediante reality shows, y hoy esa imprudencia le costó la vida a alguien”, añadió.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, cuestionó las declaraciones del DHS sobre los disparos en defensa propia, y exigió a los agentes que “se larguen de Minneapolis” .

“Dicen que están en la ciudad para que tengamos algún tipo de seguridad y están haciendo exactamente lo contrario. Hay gente lastimada. Hay familias destrozadas”, expresó en una rueda de prensa.

@nbcnews Following the death of a woman in an ICE-related shooting in Minneapolis, Mayor Jacob Frey said there was little he could say to make the current situation better but he had a message for federal immigration agents in the city saying, “To ICE, get the f--- out of Minneapolis. We do not want you here. Your stated reason for being in this city is to create some sort of safety and you are doing the opposite." ♬ original sound - nbcnews - nbcnews

Trump ha desplegado agentes federales en ciudades lideradas por demócratas en Estados Unidos como parte de sus medidas contra migrantes en situación irregular. Según el Departamento de Seguridad Nacional, está llevando a cabo la “operación más grande hasta la fecha” en Minneapolis y Saint Paul, con 2 mil agentes desplegados, además de otros 700 presentes en el estado como parte de la “Operación Metro Surge”, según el diario Wisconsin Examiner.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr