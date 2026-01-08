¿De dónde era Renee Nicole Good, la mujer asesinada por ICE?

Por medio de redes sociales se viralizó un video que ha generado conmosión entre los usuarios, pues en este se puede observar el momento exacto en el que un agente del ICE asesina a una mujer.

El video muestra cómo una camioneta está en el lugar donde se encuentran los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), por lo que uno de los agentes abrió fuego contra ella.

Este disparo ocasionó que la persona que iba conduciendo falleciera en el lugar, lo que provocó que incluso la camioneta Honda se estrellada tan sólo unos metros delante de donde ocurrió el suceso.

Las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a gritar directamente al agente del ICE “vergüenza” ante la acción que había tomado, y continuaron grabando el incidente.

Los agentes del ICE se encontraban en el lugar en donde ocurrió esta tragedia realizando un operativo relacionado con inmigración, por lo que las versiones de medios locales apuntan que la mujer se encontraba cuidando a sus vecinos de los agentes de inmigración.

Video en el que agentes del ICE disparan contra una mujer ı Foto: Redes Sociales

¿De dónde era Renee Nicole Good?

La mujer que conducía la camioneta y que fue asesinada por un agente del ICE fue identificada como Renee Nicole Good de 37 años de edad, quien se encontraba en Minneapolis al momento del ataque.

Su muerte ha provocado indignación en muchas personas, entre las que se incluyen a líderes municipales y estatales, quienes aseguran que el ataque ocurrido el 7 de enero en contra de Renee es injustificado.

Hasta el momento las autoridades federales aseguran que el agente del ICE actuó en defensa propia, y aseguran que la mujer intentaba atropellar a los agentes de inmigración con su camioneta.

Today, ICE officers in Minneapolis were conducting targeted operations when rioters began blocking ICE officers and one of these violent rioters weaponized her vehicle, attempting to run over our law enforcement officers in an attempt to kill them—an act of domestic terrorism.… — Homeland Security (@DHSgov) January 7, 2026

Renee Nicolee Good ı Foto: Especial

Renee Nicole Good vivía en Minneapolis, Estados Unidos, junto a su pareja, su madre la ha descrito como una mujer cariñosa, compresiva y alguien que dedicó su vida al cuidado de la gente.

Muchas personas acudieron a una vigilia que se realizó en el honor de Renee Nicole Good horas después del incidente ocurrido, en donde colocaron flores y veladoras sobre la nieve del asfalto.

Renee Nicole Good era madre de un niño de 6 años de edad, por lo que incluso se abrió una cuenta en GoFundMe para recausar fondos que estarán destinados tanto al hijo como a la esposa de Nicole.

Renee Nicolee Good ı Foto: Especial

En una rueda de prensa que se dio luego del asesinato de Renee Nicolee Good, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo a las autoridades del ICE que “se largaran”, pues pese a que alegaban estar ahí por cuestiones de seguridad, estaban haciendo lo contrario.

“Hay gente que está sufriendo, familias que están siendo destrozadas” dijo Jacob Fray, quien calificó al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) como “basura”, por afirmar que el disparo cometido en contra de Good fue en defensa propia.

Un día después del asesinato de Nicole Good, los agentes del ICE detuvieron a los manifestantes que se encontraban frente al edificio Whipple en Minneapolis, pues estos se encontraban gritando a los agentes que “se fueran a casa.”

Vigilia en honor a Renee Nicolee Good ı Foto: Redes Sociales

