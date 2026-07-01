La Marina consigue su sexto mayor decomiso de cocaína

La Secretaría de Marina aseguró cerca de 1.2 toneladas de presunta cocaína en dos acciones frente a las playas de San José el Hueyate, en Chiapas, en las que ocho personas fueron detenidas y una embarcación menor con dos motores fuera de borda quedó bajo resguardo.

De acuerdo con la Marina, el decomiso representa una afectación económica estimada de 263 millones 250 mil pesos para la delincuencia organizada; además se evitó la distribución de dos millones 400 mil dosis.

En la primera acción, personal naval localizó 29 bultos con 860 paquetes, con un peso aproximado de 860 kilogramos de presunto clorhidrato de cocaína. En ese punto, cuatro personas fueron detenidas.

Cuatro detenidos tras aseguramiento de presunta cocaína en Chiapas. ı Foto: Marina

Durante una segunda acción, elementos de la Armada de México detectaron una embarcación con cuatro tripulantes. Tras realizar una inspección, encontraron 13 bultos que contenían 384 paquetes, con un peso estimado de 384 kilos de presunta droga.

En segunda acción, decomisan 13 bultos con presunta cocaína. ı Foto: Marina

Aunque aún se deberá determinar el peso ministerial del narcótico asegurado, se suma a las cerca de 74 toneladas de cocaína incautadas en operaciones marítimas de la Secretaría de Marina durante la actual administración.

Vinculan a proceso a cuatro detenidos por ‘huachicol’

En otras noticias, las Fiscalía General de la República (FGR) informó la vinculación a proceso de José “N”, Gerardo “N”, Gregorio “N” y Luis “N” por su probable responsabilidad en el delito de posesión ilícita de petrolífero, tras su detención en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Durante la audiencia inicial, un juez de control resolvió iniciar el proceso penal contra los cuatro imputados, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y autoridades federales detuvieron a los cuatro individuos que, presuntamente, utilizaban una manguera conectada a un tractocamión y dos contenedores con capacidad de 33 mil 500 litros cada uno para llenar un bidón.

Los detenidos fueron encontrados en posesión ilícita de petrolífero ı Foto: FGR

Además, localizaron otros seis recipientes de plástico transparente con capacidad de 50 litros y uno más de 30 litros que contenían un líquido translúcido.

Los peritajes realizados por la autoridad establecieron que la sustancia asegurada correspondía a diésel automotriz, por lo que las cuatro personas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

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cehr