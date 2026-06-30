Dan 18 años de prisión a Isaac ‘N’ por tráfico de 56 migrantes que murieron en accidente en Chiapas

Fue sentenciado a 18 años de prisión Isaac Juan Francisco por su responsabilidad en la muerte de 56 personas migrantes durante la volcadura de un tráiler en Chiapas, ocurrida el 9 de diciembre de 2021, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

La FGR recordó que el sentenciado, junto a otros involucrados, introdujo al territorio mexicano a 191 personas en situación migratoria irregular a bordo de un tráiler modificado con respiraderos.

Durante el trayecto, el conductor, quien circulaba a exceso de velocidad, perdió el control de la unidad, que se estrelló contra un puente y terminó volcada sobre la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo.

El accidente dejó un saldo de 56 migrantes muertos, originarios de Ecuador, El Salvador, Guatemala y República Dominicana, además de otros 135 lesionados.

El 9 de diciembre de 2021, 56 migrantes perdieron la vida tras la volcadura de un tráiler. ı Foto: Reuters

Issac Juan Francisco, sentenciado por tráfico de personas agravado

Tras una audiencia, la juez del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Cintalapa, Chiapas, emitió fallo condenatorio por el delito de tráfico de personas agravado, que consiste en “la introducción y traslado de personas extranjeras en territorio nacional sin documentación migratoria, con resultado de fallecimiento”, según explicó la FGR.

Además, la juzgadora también impuso a Isaac Juan Francisco una multa de un millón 842 mil pesos y la suspensión de derechos civiles y políticos. “En cuanto a la reparación del daño”, abundó, “se dejaron a salvo los derechos de las partes ofendidas para que los hagan valer en la etapa de ejecución de sanciones”.

La #FGR obtuvo 18 años de prisión contra Isaac “N”, por su responsabilidad penal en el delito de tráfico de personas agravado, en perjuicio de 191 personas de nacionalidad extranjera, de las cuales 56 perdieron la vida y 135 resultaron lesionadas. Los hechos ocurrieron en… pic.twitter.com/re9EOsJjA6 — FGR México (@FGRMexico) June 30, 2026

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cehr