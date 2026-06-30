Pemex avanza en control del pozo Krem-1 en Veracruz; descarta riesgos ambientales y a la salud

Petróleos Mexicanos informó que mantiene labores continuas para atender la contingencia registrada en el pozo Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, donde personal técnico especializado y empresas de servicios trabajan de forma ininterrumpida para controlar el incidente.

De acuerdo con el comunicado oficial, desde las primeras etapas del evento se implementaron medidas de monitoreo para dar seguimiento a posibles emisiones, así como a la temperatura y niveles de ruido en la zona de influencia.

Para ello, se instalaron equipos especializados con el objetivo de garantizar la seguridad tanto del personal operativo como de las comunidades cercanas.

Pemex detalló que la calidad del aire se mantiene bajo observación constante mediante dos laboratorios móviles acreditados, operados por especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo.

Estas unidades realizan mediciones en comunidades de la región para obtener información sobre las condiciones ambientales.

📰 Comunicado Nacional | Pemex continúa con la atención de la contingencia del pozo Krem-1

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Con base en los resultados reportados, la empresa señaló que las concentraciones de emisiones contaminantes se mantienen por debajo de los límites máximos permitidos por la normatividad vigente, lo que —según el propio monitoreo— sugiere condiciones dentro de parámetros regulatorios.

Asimismo, se informó que la temperatura generada por la combustión de hidrocarburos disminuye a niveles normales a partir de los 200 metros de distancia del pozo, mientras que el ruido baja por debajo de los límites permitidos desde los 300 metros.

La comunidad más cercana se encuentra aproximadamente a cuatro kilómetros, y hasta el momento no se han registrado vibraciones fuera de esa distancia.

Como parte de las acciones de control, se construyeron diques de contención alrededor del pozo para evitar el desplazamiento de hidrocarburos hacia zonas bajas, además de la instalación de barreras en arroyos cercanos. Estas estructuras son supervisadas de manera continua y, de acuerdo con el informe, la presencia de hidrocarburos aguas arriba ha disminuido en las últimas semanas.

Los residuos recuperados están siendo trasladados a sitios autorizados para su tratamiento y disposición final.

En materia de salud, se mantienen en operación Unidades Médicas Móviles que brindan atención primaria a la población de la zona. También se cuenta con una unidad médica en el campamento del pozo Krem-1 para la atención de trabajadores, sin que hasta el momento se hayan registrado casos de intoxicación.

Pemex reiteró que los esfuerzos continúan enfocados en el control total del incidente y en su pronta conclusión, asegurando que las acciones se realizan con el objetivo de proteger a la población, el medio ambiente y la actividad social de la región.

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MSL