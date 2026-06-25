CSP descarta pérdida de control petrolero por pacto con Petrobras

El presidente de Pemex, Juan Carpio Fragoso, en la firma de acuerdo, el martes.

Luego del Memorando de Entendimiento (MoU) entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y la brasileña Petrobras, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que dicho acuerdo abra la puerta a algún riesgo, como la posibilidad de que la empresa mexicana pierda el control petrolero.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal ratificó que la idea es que haya un acompañamiento tecnológico, de transferencia tecnológica y confirmó que esto permitirá, en su momento, que ambos puedan explotar el Golfo de México.

22.2 por ciento, el aumento de refinación de Pemex en 1T2026

La Presidenta negó que dicha alianza replique a futuro las tensiones que hubo entre Pemex y Repsol durante administraciones anteriores, ya que no se firmará algún contrato que signifique tal escenario, pero sí uno en el que ayude a mantener la meta de producir 1.8 millones de barriles diarios.

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“No somos Calderón. Tenemos claro que es el fortalecimiento de Pemex. Es aprovechar el conocimiento de una empresa pública para mejorar y tener la posibilidad de garantizar 1.8 millones de barriles diarios, que es a lo que nos comprometimos. Entonces, no, obviamente no vamos a firmar un contrato que signifique la pérdida de control de Pemex de ninguna manera”, declaró.

El Dato: La producción de Petrobras el año pasado aumentó 11 por ciento en su comparación anual, derivado de la exploración en aguas profundas y ultraprofundas.

La mandataria reiteró que la importancia de este acuerdo se basa, entre otras cosas, en que Petrobras ha desarrollado técnicas muy relevantes de exploración de petróleo, tanto en aguas profundas como en aguas someras, lo que permite que lo que podría explotarse en 10 años, se reduzca a cerca de tres años y en algunos casos en año y medio.

Asimismo, destacó que a la empresa brasileña lo que le interesa es la experiencia de México en la mejoría de fertilizantes. “No solamente es de allá para acá, sino también de aquí para allá”.

Refirió además que la idea es que haya acompañamiento tecnológico, transferencia tecnológica y la posibilidad incluso de que las dos empresas juntas, Pemex y Petrobras, puedan explotar alguna zona del Golfo.

La mandataria añadió además que Petrobras también ha hecho muchos avances en temas de biocombustibles; es decir, combustibles que vienen de vegetales, de biomasa, tanto de la caña de azúcar, como de otras fuentes.

“Por ejemplo, tienen una investigación de la producción de biodiésel con maguey mexicano, aquí también hay una investigación en Yucatán. Entonces, lo que queremos es fortalecer la investigación científica también y de desarrollo tecnológico en otras materias, además del petróleo y el gas”, sostuvo.