Miguel Mancera Aguayo: ¿Quiénes son los hijos del primer gobernador del Banxico?

Este lunes se infrmó que el economista, y el primer gobernador del Banco de México (Banxico), Miguel Mancera Aguayo falleció a los 93 años de edad el 10 de agosto.

Miguel Mancera Aguayo es reconocido por haber sido nombrado como director general del Banco Central en 1982, por el expresidente Miguel de la Madrid, y luego de que se le diera autonomía a Banxico, este se convirtió en su primer gobernador.

“El Banco de México lamenta el fallecimiento de Don Miguel Mancera Aguayo, quien fuera Director General y Primer Gobernador de este Instituto Central” se lee en una breve publicación de la institución.

El #BancodeMéxico lamenta el fallecimiento de Don Miguel Mancera Aguayo, quien fuera Director General y Primer Gobernador de este Instituto Central. pic.twitter.com/Gp2o6aqbvx — Banco de México (@Banxico) August 11, 2026

¿Quiénes son los hijos de Miguel Mancera Aguayo?

Los hijos que Miguel Mancera Aguayo tuvo junto a la historiadora, escritora, investigadora y profesora de la UNAM, Sonia Corcuera Corcuera, son Miguel, Carlos, Jaime, Álvaro y Gonzalo.

La Sociedad Numismática de México lamentó el fallecimiento de Miguel Mancera Aguayo: “Quien fuera Director General y primer Gobernador del Banco de México. Bajo su mandato se impulsaron importantes proyectos monetarios y numismáticos”.

Lamentamos el fallecimiento de don Miguel Mancera Aguayo, quien fuera Director General y primer Gobernador del Banco de México. Bajo su mandato se impulsaron importantes proyectos monetarios y numismáticos. #sonumex pic.twitter.com/usl03Xtevk — Sociedad Numismática de México (@Sonumex) August 11, 2026

Miguel Mancera Aguayo estudió economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), institución que también realizó una publicación reconociendo la trayectoria que tuvo dentro de la Junta de Gobierno.

“El ITAM lamenta el fallecimiento de don Miguel Mancera Aguayo, egresado, profesor e integrante de su Junta de Gobierno desde 1967. Formador de economistas, su rigor intelectual, integridad y generosidad dejan un legado invaluable” se lee en la publicación.

Miguel Mancera Aguayo y Sonia Corcuera ı Foto: Especial

El reconocido economista contaba con una maestría en Economía por la universidad de Yale, y fue miembro del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Cultura, A.C., y miembro de la Junta de Gobierno del ITAM.

Previo a su cargo como gobernador de Banxico, Miguel Mancera Aguayo trabajó en BBVA cuando se llamaba Banco de Comercio, y como profesor de tres materias distintas en el ITAM.

Mancera Aguayo enfrentó crisis económicas en el Banco de México, y después de 16 años de haber trabajado en dicha institución, se retiró de los cargos públicos en 1998.

El economista recibió distintos reconocimientos:

Gran Oficial de la Orden de Rio Branco del Gobierno de Brasil

Oficial de la Legión de honor por parte del Gobierno de Francia

Premio de Economía Rey Juan Carlos de España

Premio Woodrow Wilson por Servicio Público

Doctor Honoris Causa del ITAM

El ITAM lamenta el fallecimiento de don Miguel Mancera Aguayo, egresado, profesor e integrante de su Junta de Gobierno desde 1967. Formador de economistas, su rigor intelectual, integridad y generosidad dejan un legado invaluable.



Descanse en paz.https://t.co/3QxITVpsPF pic.twitter.com/MEqjNH9e7s — ITAM (@ITAM_mx) August 11, 2026

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