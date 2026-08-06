Anuncio de tasa de interés de este jueves 6 de agosto del 2026.

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) mantuvo por unanimidad la tasa objetivo de interés interbancaria a un día en 6.50 por ciento, la decisión de ayer fue la segunda ocasión sin cambios, incluso cuando pospuso la meta de inflación de 3.0 por ciento hasta el cuarto trimestre del próximo año.

El área de Estudios Económicos Banamex dijo que ante esta decisión, es poco probable que en el mediano plazo se tenga un alza en la tasa; sin embargo, sí puede haber un recorte por una lectura de que la holgura económica se ampliará.

“Con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50 por ciento. Hacia delante, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual”, indicó el banco central en su anuncio.

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Sostuvo que la política monetaria actual puede enfrentar los retos macroeconómicos internos y externos; además, en el segundo trimestre de este año, la economía mexicana se dinamizó tras la contracción del periodo anterior; no obstante, prevé que haya condiciones de holgura en los siguientes meses.

El Banxico añadió que la inflación general disminuyó de 3.55 por ciento a 3.10 por ciento entre la primera quincena de junio y la primera de julio. También la subyacente pasó de 4.12 por ciento a 3.95 por ciento y ajustó a la baja su pronóstico de inflación general para el tercer trimestre de 2026 a 3.5 por ciento, y para el cuarto trimestre lo dejó en 3.5 por ciento, pero cambió la llegada a la meta de 3.0 por ciento en el cuarto trimestre de 2027.

Los analistas destacaron que si se considera que la inflación repunta al cierre del año, y que la subyacente se mantiene cercana al 4.0 por ciento, el escenario implica una tasa de 6.50 por ciento.

Banxico decide mantener la tasa de interés en 6.5%

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) mantuvo este jueves 6 de agosto en 6.50 por ciento la tasa de interés interbancaria, como lo hizo en junio pasado.

Los miembros de la Junta de Gobierno votaron por unanimidad en mantener la tasa luego de que en la primera quincena de julio, la inflación registrara un nivel de 3.10% por ciento.

Tras este dato, Banxico estima que la inflación llegue a 3 por ciento en el segundo trimestre de 2027 y no en el cuatro trimestre, como lo tenía previsto en la decisión anterior.

El banco central justificó la decisión argumentando que en el segundo trimestre del año, la economía presentó una reactivación, luego de la contracción del trimestre anterior.

“Se siguen previendo condiciones de holgura a lo largo del horizonte de pronóstico y persisten importantes riesgos a la baja para la actividad económica”, destacó.

Además, los miembros de la Junta de Gobierno consideraron que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual.

“Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional. El Banco Central reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable”, detalló.

Sobre los riesgos al alza para la inflación, Banxico señala la persistencia de la inflación subyacente, las disrupciones políticas comerciales, afectaciones climáticas, presiones de costos y la depreciación del tipo de cambio.

El objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a 1 día (tasa objetivo) se mantiene sin cambio en 6.50 por ciento https://t.co/1tE6C6A26H — Banco de México (@Banxico) August 6, 2026

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