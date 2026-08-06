Reconocen a Mota-Engil México como la empresa mejor evaluada del sector construcción para mujeres

Entre los indicadores que analiza el estudio se encuentran los esquemas de flexibilidad laboral.

Las políticas de equidad, inclusión y desarrollo profesional de Mota-Engil México la colocaron en el primer lugar de la industria de la construcción dentro del ranking Súper Empresas para Mujeres 2026. Además, la compañía alcanzó la posición 33 de la clasificación general elaborada por TOP Companies en conjunto con una publicación especializada en negocios.

La evaluación toma en cuenta tres componentes con el mismo peso dentro de la calificación final: las políticas y prestaciones dirigidas a las colaboradoras, la percepción de las mujeres sobre su entorno laboral y la representación femenina en puestos gerenciales, directivos y de toma de decisiones.

Entre los indicadores que analiza el estudio se encuentran los esquemas de flexibilidad laboral, las licencias parentales superiores a las establecidas por la legislación, las acciones para prevenir y atender el acoso, las políticas de igualdad salarial y los programas de bienestar para el personal.

Otro de los ejes del análisis corresponde a la percepción de las colaboradoras respecto al ambiente de trabajo, las oportunidades de desarrollo profesional y el liderazgo al interior de la organización, elementos que forman parte de la medición del impacto de las políticas internas.

El ranking también considera la presencia de mujeres en posiciones estratégicas. Este indicador adquiere relevancia dentro del sector de la construcción, donde la participación femenina en cargos técnicos y directivos aún se mantiene por debajo de la observada en otras actividades económicas.

En ese contexto, el resultado obtenido por Mota-Engil México la posiciona como la empresa con la mejor evaluación de su industria en materia de equidad, inclusión y desarrollo del talento femenino, de acuerdo con la metodología del estudio.

“La apuesta por cerrar la brecha de infraestructura parte de la convicción de que cada proyecto debe contribuir al desarrollo del país, fortalecer la competitividad y crear oportunidades para las personas”, afirmó José Miguel Bejos, presidente del Consejo de Administración de Mota-Engil México y presidente de Grupo PRODI.

El reconocimiento también se enmarca en la creciente relevancia de los criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ESG) para el sector de infraestructura. La diversidad y la participación de mujeres en puestos de liderazgo forman parte de los indicadores que consideran inversionistas, instituciones financieras y organismos especializados para evaluar el desempeño y la competitividad de las empresas.

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