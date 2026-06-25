Banxico decidió, por unanimidad, conservar la tasa de interés en 6.50%

Con la presencia de todos sus miembros, la Junta de Gobierno del Banco de México decidió por unanimidad conservar la tasa de interés interbancaria a 1 día, a un nivel de 6.50 por ciento.

“La Junta de Gobierno evaluó el panorama inflacionario. Valoró los niveles observados del tipo de cambio, la ausencia de presiones de demanda en la economía y el grado de restricción monetaria 2 implementado. Así, con la presencia de todos sus miembros, decidió por unanimidad mantener el objetivo para la Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50%”, informó el Banco de México en un comunicado.

Hacia delante, se precisó, la Junta de Gobierno considera que será apropiado mantener la tasa de referencia en su nivel actual. Juzga que la postura monetaria es adecuada para enfrentar los retos del entorno macroeconómico, incluidos aquellos derivados del contexto internacional. El Banco Central reafirma su compromiso con su mandato prioritario y la necesidad de perseverar en sus esfuerzos por consolidar un entorno de inflación baja y estable.

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