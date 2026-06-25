Inflación cede en primera quincena de junio y se ubica en 3.55% anual

La baja en el precio de los productos agropecuarios al interior del componente no subyacente, es decir, aquel que es más volátil y en donde la política monetaria no actúa fue la causa para que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) cediera 0.11 por ciento en la primera mitad de junio, con esta cifra, la inflación se ubicó en 3.55 por ciento a tasa anual, luego de 3.94 por ciento de mayo; no obstante, analistas destacaron que el resultado debe tomarse con cautela porque hacia adelante podría haber más presiones, en especial, en los servicios.

“La desaceleración de la inflación se debe principalmente al componente no subyacente, que es altamente volátil. Por lo anterior, debe tomarse con cautela pues podría volver a repuntar presionando al alza la inflación”, destacó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

0.31 por ciento, aumento del alimento para mascotas

La reducción quincenal de 0.11 por ciento fue por una baja de 1.14 por ciento del componente no subyacente, su quinta cifra al hilo con disminuciones y que incluye frutas y verduras, pecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, pero también se observó un incremento de 0.19 por ciento del componente subyacente que incluye alimentos, bebidas, tabaco, mercancías no alimenticias y servicios como vivienda, colegiaturas escolares y otros; además, cortó una racha de tres quincenas con desaceleración, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Al interior de la no subyacente, las frutas y verduras disminuyeron 5.24 por ciento y los pecuarios 0.62 por ciento; mientras que los energéticos, 0.03 por ciento, pero las tarifas autorizadas por el Gobierno aumentaron 0.31 por ciento.

2.31 por ciento bajaron las consolas, discos y videojuegos

No obstante, en el subyacente, los alimentos, bebidas y tabaco subieron 0.17 por ciento; servicios, 0.27 por ciento; vivienda, 0.16 por ciento; colegiaturas se mantuvo sin variación y otros servicios, aumentó 0.41 por ciento.

Siller Pagaza sostuvo que el Mundial de Futbol puede ser la causa de que los servicios hayan incrementado y “es probable que la inflación de servicios se mantenga elevada por lo menos durante la segunda quincena de junio, pues el último juego que albergará México será el 30 de junio”.

El Dato: Por estados, Quintana Roo y Aguascalientes mostraron el mayor aumento del INPC en la primera quincena de junio, con 0.31 y 0.13 por ciento respectivamente.

Con la reducción quincenal, la inflación general anual se ubicó en 3.55 por ciento, dato inferior al 4.51 por ciento de la primera quincena de junio de 2025; además, es la menor lectura desde octubre del año pasado, luego del 3.77 por ciento de la segunda quincena de mayo, “lo que marca cierta estabilización luego de disminuciones más fuertes en las quincenas previas”, indicó en un análisis el área de Estudios Económicos de Banamex.

Al interior del INPC anual, el componente subyacente se ubicó en 4.12 por ciento, incluso por arriba de la tasa objetivo del Banco de México (Banxico), pero mostró una desaceleración respecto de la lectura de mayo cuando se ubicó en 4.15 por ciento, “con cierta estabilización ante ligeros descensos en la inflación de mercancías”, destacó.

Mientras que el componente no subyacente se ubicó en 1.61 por ciento, una baja de 0.87 puntos porcentuales frente a la segunda quincena de mayo. En este caso, los agropecuarios también se redujeron 0.66 por ciento,

“A tasa anual, la inflación no subyacente se ubicó en 1.61 por ciento desde 2.48 por ciento de la quincena pasada, lo que implica una trayectoria a la baja en las quincenas recientes”, indicó Banamex.

Por su parte, Siller Pagaza destacó que la inflación subyacente se encuentra en un proceso de convergencia hacia el objetivo de 3.0 por ciento más o menos del Banxico, pero aún es preocupante el subcomponente de servicios.

De los productos que tuvieron una disminución de su precio en la primera quincena de junio destacó el jitomate con 23.98 por ciento; huevo, 4.51 por ciento; chile poblano, 28.33 por ciento; automóviles, 0.72 por ciento; chile serrano, 15.21 por ciento; uva, 14.59 por ciento; plátanos, 2.27 por ciento y otros chiles frescos, 6.55 por ciento.

A su vez, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que la inflación general se ubicó en 3.55 por ciento debido a los acuerdos para que los gasolineros tengan un tope máximo en el precio del diésel y de la gasolina magna y también por el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic).

“Decían que ‘no podía bajar el precio del jitomate’, y ya bajó el precio del jitomate. La verdad, es mucho trabajo que ha hecho el equipo, de lo que tiene que ver con el trabajo que se hace en Pemex y en la Secretaría de Energía para convencer a todos los gasolineros del límite máximo en el precio del diésel y de la gasolina magna. Y un trabajo permanente para el Pacic, para la canasta básica, en acuerdos voluntarios con productores y comercializadores”, indicó.