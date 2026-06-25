Crecimiento limitado

Cierran 52 de cada 100 MiPymes

Coparmex advirtió que 52 de cada 100 MiPymes cierran antes de cumplir dos años; señaló que el acceso limitado al financiamiento frena su crecimiento

De todas las empresas en México, 95% son Pymes, revela experto
Foto: larazondemexico
Por:
La Razón Online

Más de la mitad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en México no logra sobrevivir sus primeros dos años de operación, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), al señalar que 52 de cada 100 negocios de este tipo cierran antes de consolidarse.

El organismo empresarial alertó que, pese a representar 99.8 por ciento de las unidades económicas del país, generar alrededor de 19.6 millones de empleos y aportar 52 por ciento del Producto Interno Bruto, millones de MiPymes aún enfrentan barreras que frenan su crecimiento.

Entre los principales obstáculos destacó el limitado acceso al financiamiento, ya que para miles de negocios el crédito formal sigue siendo una excepción y la mayoría depende de recursos propios, apoyo familiar o financiamiento de proveedores para mantenerse en operación.

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La organización añadió que la falta de historial crediticio, información financiera estructurada y rentabilidad comprobable dificulta el acceso al capital necesario para invertir y expandirse.

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