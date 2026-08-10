Muere Miguel Mancera Aguayo, primer gobernador autónomo de Banxico

El economista Miguel Mancera Aguayo dejó un legado imborrable en el sistema financiero de México.

Miguel Mancera Aguayo, primer gobernador del Banco de México (Banxico) tras su etapa de autonomía, falleció este lunes 10 de agosto a los 93 años de edad en la Ciudad de México. La noticia fue informada por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, a través de sus redes sociales oficiales.

En su mensaje público, Sánchez Cordero lamentó el deceso del economista y lo destacó como una pieza clave para la estabilidad económica del país, además de resaltar su trayectoria académica en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y su legado al frente del banco central.

Con profundo respeto, despedimos, a sus 93 años, a Don Miguel Mancera Aguayo, pieza clave en la estabilidad económica de nuestro país. Recordamos su invaluable legado como el primer gobernador de @Banxico autónomo, liderando con entereza momentos históricos y guiando la… — Olga Sánchez Cordero (@M_OlgaSCordero) August 11, 2026

El propio Banxico lamentó el fallecimiento de Miguel Mancera Aguayo y publicó una esquela en las redes sociales.

El #BancodeMéxico lamenta el fallecimiento de Don Miguel Mancera Aguayo, quien fuera Director General y Primer Gobernador de este Instituto Central. pic.twitter.com/ERIvCDk7vK — Banco de México (@Banxico) August 11, 2026

Por su parte, el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) se sumó a las condolencias mediante una publicación en sus canales digitales.

Así, reconoció la labor de Mancera Aguayo al frente de Banxico y su contribución al fortalecimiento de las instituciones financieras en México.

¿Quién era Miguel Mancera Aguayo?

Miguel Mancera Aguayo, economista mexicano y primer gobernador del Banco de México tras su autonomía institucional, desarrolló una destacada trayectoria en la función pública, la academia y el sector financiero del país.

Formación académica y labor docente

Mancera Aguayo se graduó como licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y obtuvo la maestría en Economía por la Universidad de Yale. Su vinculación académica y de gobernanza con el ITAM abarcó más de medio siglo, habiendo formado parte del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Cultura, entre 1957 y 2007, además de integrar su Junta de Gobierno desde su fundación en 1967.

En el ámbito docente, impartió la cátedra de Economía Política en la Escuela Libre de Derecho (1957), Comercio Internacional y Teoría Económica en el ITAM (1958-1964) y Teoría Económica en el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (CEMLA, 1962-1964). Sus primeros pasos en el sector financiero privado los dio en el Banco de Comercio (hoy BBVA) entre 1953 y 1955.

Carrera en el Banco de México

Ingresó al banco central en 1957 como economista. Dentro de la institución se desempeñó como Administrador del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos Manufacturados, gerente de Asuntos Internacionales, subdirector y subdirector general. En 1982 fue designado director general de Banxico por el presidente Miguel de la Madrid.

Durante los 16 años en los que encabezó el banco central, le correspondió hacer frente a severas crisis económicas e impulsar reformas monetarias de trascendencia, tales como la puesta en marcha del “Nuevo Peso” en 1992. Tras la reforma constitucional que otorgó autonomía a la institución, en 1994 se convirtió en el primer gobernador del Banco de México, encargo en el que permaneció hasta su retiro de la vida pública.

Participación en organizaciones civiles y reconocimientos

Tras su retiro de la función pública, continuó con actividades de consejo y patronato en diversas entidades filantrópicas y del sector privado, tales como el Museo Nacional de Arte, la Fundación Gonzalo Río Arronte, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, la Fundación Merced, Profuturo, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Fundación para las Letras Mexicanas, entre otras.

A lo largo de su carrera recibió múltiples condecoraciones y galardones, entre los que destacan:

Orden de Río Branco: Condecoración en grado de Gran Oficial otorgada por el Gobierno de Brasil.

Legión de Honor: Grado de Oficial concedido por el Gobierno de Francia.

Premio Rey Juan Carlos I de Economía: Otorgado en España en 1992 en reconocimiento a su trayectoria hacendaria.

Premio Woodrow Wilson por Servicio Público: Entregado por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.

Doctor Honoris Causa: Grado honorífico otorgado por el ITAM en 2006.

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JVR