Comenuez alista respuesta ante cuota impuesta por China a la nuez pecana

El Comité Mexicano del Sistema Producto Nuez (Comenuez) señaló que la determinación del gobierno de China de imponer una cuota compensatoria de hasta 51.6 por ciento a las exportaciones de nuez pecana no es un tema nuevo, pero el próximo miércoles se realizará una reunión virtual para determinar qué respuesta se dará a Pekín.

En la reunión participarán autoridades mexicanas y de la Embajada de México en China, para determinar qué soluciones se pueden construir conjuntamente y cómo puede ayudar el gobierno de México a la industria nacional.

“Al respecto, informamos que ya se sostuvo una llamada con el subdelegado de Asuntos Internacionales, Santiago Ruiz Sánchez, en la cual se acordó una sesión por Zoom el próximo miércoles (horario por confirmar), en la que participarán representantes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Economía (SE), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Embajada de México en China”, indicó Álvaro Mesta Orendain, presidente de Comenuez, a través de un comunicado.

Nuez pecana. ı Foto: Especial.

Seguimiento a investigación de China, desde hace un año

La organización sostuvo que la investigación de China no es un tema nuevo, ya que, desde hace un año se le ha dado seguimiento puntual junto con las dependencias del Gobierno Federal para atender y acompañar los requerimientos que el Ministerio de Comercio ha solicitado a lo largo del proceso.

Asimismo, sostuvo en la reunión se abordarán tres puntos centrales: la respuesta que se dará al gobierno chino dado que sólo se cuenta con 10 días para atender el requerimiento; las soluciones conjuntas entre gremio y autoridades para enfrentar la medida y si el gobierno de México brindará apoyos, apertura de mercados, para “acompañar a la industria durante este proceso” .

“Comenuez reitera su compromiso de mantener informados a los productores y exportadores del país sobre cada avance de este proceso, y continuará trabajando de manera cercana con las autoridades competentes en defensa de los intereses de la industria nuecera mexicana”, puntualizó.

Comunicado sobre los aranceles de China a la Nuez Pecanera Mexicana. pic.twitter.com/teksfgevs9 — COMENUEZ Oficial (@COMENUEZMX) August 10, 2026

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cehr