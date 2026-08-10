China impone cuota compensatoria sobre nueces pecanas de México y EU

Tras una investigación antidumping que inició en septiembre de 2025, el Ministerio de Comercio de China determinó una cuota compensatoria de hasta 51.6 por ciento sobre las importaciones de nueces pecanas procedentes de México y de hasta 54.3 por ciento para todo el producto de firmas estadounidenses, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua.

El gobierno de Pekín señaló que las mercancías procedentes de México y Estados Unidos se vendieron en el mercado chino con prácticas de dumping o de comercio desleal y dañaron a los productores nacionales; además, indicó que la investigación se realizó de acuerdo con las leyes antidumping de ese país y también según las normas de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Para las empresas mexicanas fijó una cuota de entre 17.8 por ciento y 51.6 por ciento, y debido a que ninguna empresa estadounidense participó en el proceso de la investigación estableció que el margen de dumping sería de 54.3 por ciento.

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Además, el Ministerio de Comercio indicó que aplicará estas medidas con prudencia, moderación y reiteró su compromiso con un comercio justo y libre.

Puntualizó que continuarán con la investigación conforme a la ley, dará garantías a las partes interesadas y emitirá una resolución final que se base en los resultados del proceso.

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FGR