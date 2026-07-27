China se opone a los aranceles de EU por ‘trabajo forzoso’ y pide que se retiren

El Ministerio de Comercio de China declaró que los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos a los productos chinos por el supuesto uso de trabajo forzoso eran injustificados y constituían una medida proteccionista, e instó a Washington a retirarlos.

El viernes, Estados Unidos impuso nuevos aranceles del 10 por ciento y del 12.5 por ciento a los productos procedentes de 60 socios comerciales, entre ellos la UE y China, alegando que dichos países no habían logrado frenar las importaciones realizadas mediante trabajo forzoso. A China se le aplicó un tipo del 12.5 por ciento.

Los nuevos aranceles estadounidenses podrían poner en peligro la frágil tregua comercial alcanzada el año pasado entre las dos mayores economías del mundo y se producen en un momento en que ambas partes se preparan para una posible visita a Estados Unidos del presidente chino, Xi Jinping, en septiembre.

El Ministerio de Comercio, en un comunicado, acusó a Washington de manipular desde hace tiempo la cuestión del trabajo forzoso, calificando los nuevos aranceles de acto típico de unilateralismo y proteccionismo, pero también señaló su disposición a continuar el diálogo “basado en el respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco” para abordar las preocupaciones.

“En esta ocasión, (Washington) ha iniciado de nuevo una investigación en virtud del artículo 301 y ha impuesto aranceles unilaterales alegando el ‘trabajo forzoso’, lo que constituye un acto típico de unilateralismo y proteccionismo, y China se opone firmemente a ello”, dijo el ministerio.

“China se ha opuesto sistemáticamente al trabajo forzoso y ha establecido un sistema integral de leyes y reglamentos laborales para prevenir y combatir con firmeza las prácticas de trabajo forzoso. Por el contrario, Estados Unidos no solo no ha ratificado el Convenio sobre el Trabajo Forzoso de 1930, sino que también lleva mucho tiempo manipulando la cuestión del ‘trabajo forzoso’”.

Señaló que Washington se había comprometido durante las negociaciones comerciales a que los aranceles de sustitución sobre los productos chinos no superaran el 20 por ciento, y destacó que el nuevo arancel del 12.5 por ciento impuesto en el marco de la investigación sobre el trabajo forzoso se mantenía dentro de ese límite.

“China insta a Estados Unidos a que corrija sus prácticas erróneas y elimine por completo las medidas arancelarias unilaterales pertinentes”, dijo el ministerio.

Afirmó que se reservaba el derecho a adoptar todas las medidas necesarias a medida que evaluara las futuras acciones de Estados Unidos.

“Se espera que Estados Unidos colabore con China para defender y aplicar el consenso alcanzado en las consultas comerciales, reducir progresivamente la lista de problemas y ampliar la lista de cooperación”, dijo el ministerio.

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FGR