Banxico lanza monedas conmemorativas del Mundial 2026: Así lucen y este es su precio

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó y el Banco de México (Banxico) presentó una colección especial de monedas conmemorativas que ha despertado interés entre aficionados al futbol y coleccionistas.
Las nuevas piezas fueron creadas para celebrar el torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.
La colección destaca por integrar elementos relacionados con el fútbol y símbolos representativos de distintas regiones del país, además de incluir piezas elaboradas con diferentes materiales y valores faciales.
¿Dónde comprar las monedas conmemorativas del Mundial 2026? Así podrás conseguir las nuevas piezas
En total, la colección está integrada por 12 monedas conmemorativas, divididas en tres categorías distintas:
- 4 monedas bimetálicas de 20 pesos
- 4 monedas de plata con valor facial de 10 pesos
- 4 monedas de oro con valor facial de 25 pesos
Las monedas de 20 pesos están pensadas para circulación, mientras que las piezas de plata y oro tienen un perfil más orientado al coleccionismo.
Así lucen las monedas del Mundial 2026
Los diseños presentados muestran una combinación entre el fútbol y algunos de los símbolos más reconocidos de México.
Entre los elementos que aparecen en las piezas destacan:
- Futbolistas en acción
- Monumentos y sitios emblemáticos
- Flora y fauna mexicana
- Referencias a las sedes del Mundial en México
Las monedas hacen alusión a las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos durante la Copa del Mundo:
- Ciudad de México
- Guadalajara
- Monterrey
Algunas piezas incorporan imágenes asociadas con sitios emblemáticos como el Ángel de la Independencia, además de otros símbolos culturales y naturales del país.
¿Cuál es el precio de las monedas conmemorativas?
Uno de los aspectos que más dudas ha generado entre los usuarios es el costo de estas piezas.
Las monedas tienen un valor facial, aunque eso no significa necesariamente que será el precio de venta al público:
- Monedas bimetálicas: 20 pesos
- Monedas de plata: 10 pesos valor facial
- Monedas de oro: 25 pesos valor facial
En el caso de las piezas elaboradas con metales preciosos, el precio final puede ser considerablemente más alto debido al costo del oro y la plata, así como por su valor de colección.
Hasta el momento, el costo comercial definitivo y la forma de adquisición pueden variar dependiendo de los canales de distribución autorizados y de la disponibilidad de cada edición.
¿Dónde podrán conseguirse?
Las monedas conmemorativas suelen distribuirse a través de instituciones financieras autorizadas y también pueden ponerse a disposición mediante esquemas especiales de venta para coleccionistas.
El lanzamiento ocurre a pocos días de que México vuelva a convertirse en sede mundialista, un evento que además marcará un hecho histórico: será la primera vez que tres países organizan conjuntamente una Copa del Mundo y también la primera ocasión en que México albergue el torneo por tercera vez.
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MSL