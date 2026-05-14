Banxico lanza monedas conmemorativas del Mundial 2026: Así lucen y este es su precio

La cuenta regresiva rumbo a la Copa del Mundo de 2026 ya comenzó y el Banco de México (Banxico) presentó una colección especial de monedas conmemorativas que ha despertado interés entre aficionados al futbol y coleccionistas.

Las nuevas piezas fueron creadas para celebrar el torneo que será organizado de manera conjunta por México, Estados Unidos y Canadá.

La colección destaca por integrar elementos relacionados con el fútbol y símbolos representativos de distintas regiones del país, además de incluir piezas elaboradas con diferentes materiales y valores faciales.

En total, la colección está integrada por 12 monedas conmemorativas, divididas en tres categorías distintas:

4 monedas bimetálicas de 20 pesos

4 monedas de plata con valor facial de 10 pesos

4 monedas de oro con valor facial de 25 pesos

Las monedas de 20 pesos están pensadas para circulación, mientras que las piezas de plata y oro tienen un perfil más orientado al coleccionismo.

Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. 🇲🇽🏆#BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

Así lucen las monedas del Mundial 2026

Los diseños presentados muestran una combinación entre el fútbol y algunos de los símbolos más reconocidos de México.

Entre los elementos que aparecen en las piezas destacan:

Futbolistas en acción

Monumentos y sitios emblemáticos

Flora y fauna mexicana

Referencias a las sedes del Mundial en México

Las monedas hacen alusión a las tres ciudades mexicanas que recibirán partidos durante la Copa del Mundo:

Ciudad de México

Guadalajara

Monterrey

Algunas piezas incorporan imágenes asociadas con sitios emblemáticos como el Ángel de la Independencia, además de otros símbolos culturales y naturales del país.

El #BancoDeMéxico ha puesto en circulación las #MonedasDe20 pesos conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Conoce sus características y elementos de seguridad: 👉 https://t.co/5lsGPvL25c pic.twitter.com/3d9QDy453A — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Cuál es el precio de las monedas conmemorativas?

Uno de los aspectos que más dudas ha generado entre los usuarios es el costo de estas piezas.

Las monedas tienen un valor facial, aunque eso no significa necesariamente que será el precio de venta al público:

Monedas bimetálicas: 20 pesos

Monedas de plata: 10 pesos valor facial

Monedas de oro: 25 pesos valor facial

En el caso de las piezas elaboradas con metales preciosos, el precio final puede ser considerablemente más alto debido al costo del oro y la plata, así como por su valor de colección.

Hasta el momento, el costo comercial definitivo y la forma de adquisición pueden variar dependiendo de los canales de distribución autorizados y de la disponibilidad de cada edición.

El #BancoDeMéxico lanza las monedas conmemorativas de plata alusivas a la Copa Mundial de la FIFA 2026™. ⚽✨#BancoDeMéxico #FIFA2026

Conoce sus características: 👉 https://t.co/e4PZusAM3H pic.twitter.com/9l6KBrFhiV — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Dónde podrán conseguirse?

Las monedas conmemorativas suelen distribuirse a través de instituciones financieras autorizadas y también pueden ponerse a disposición mediante esquemas especiales de venta para coleccionistas.

El lanzamiento ocurre a pocos días de que México vuelva a convertirse en sede mundialista, un evento que además marcará un hecho histórico: será la primera vez que tres países organizan conjuntamente una Copa del Mundo y también la primera ocasión en que México albergue el torneo por tercera vez.

Con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el #BancoDeMéxico presenta su colección de monedas conmemorativas de oro. ⚽✨ #BancoDeMéxico #FIFA2026

Descubre sus detalles: 👉 https://t.co/8WrxoTXDaL pic.twitter.com/B9zUTUbwr2 — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

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MSL