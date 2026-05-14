¿Dónde comprar las monedas conmemorativas del Mundial 2026? Así podrás conseguir las nuevas piezas

Las nuevas monedas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 han despertado interés entre aficionados y coleccionistas, especialmente luego de que el Banco de México (Banxico) diera a conocer una colección especial relacionada con la próxima Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
Sin embargo, una de las preguntas que más se ha repetido entre los seguidores del fútbol y de la numismática es: ¿dónde podrán comprarse estas monedas y cuánto costarán realmente?
La colección contempla 12 monedas conmemorativas, divididas entre piezas de circulación y otras destinadas principalmente al coleccionismo.
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¿Dónde comprar las monedas del Mundial 2026?
Las monedas elaboradas en oro y plata no se entregarán como cambio en establecimientos o bancos de manera cotidiana, debido a que forman parte de una edición especial para coleccionistas.
Las piezas podrán conseguirse a través de distintos puntos autorizados, entre ellos:
- Casa de Moneda de México
- Museo Interactivo de Economía (MIDE)
- Distribuidores numismáticos autorizados
- Instituciones bancarias participantes
Banxico explicó que estas piezas estarán disponibles mediante los canales oficiales establecidos para la comercialización de monedas conmemorativas y coleccionables.
Mientras tanto, las monedas bimetálicas de 20 pesos sí tendrán un esquema diferente, ya que formarán parte de la circulación nacional y podrían comenzar a aparecer en bancos o incluso ser recibidas como cambio en transacciones cotidianas.
¿Qué tipos de monedas habrá?
La colección estará integrada por:
- Cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos
- Cuatro monedas de plata con valor nominal de 10 pesos
- Cuatro monedas de oro con valor nominal de 25 pesos
¿Cuánto podrían costar las monedas del Mundial?
El precio final dependerá de distintos factores, entre ellos el valor de los metales, costos de acuñación y el interés de coleccionistas.
Por ello, las monedas de oro y plata podrían alcanzar precios de cientos o incluso miles de pesos, mientras que las bimetálicas de 20 pesos serían las más accesibles al formar parte de la circulación regular.
Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y con México nuevamente como una de las sedes del torneo, estas piezas podrían convertirse en uno de los objetos más buscados por aficionados y coleccionistas durante los próximos meses.
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MSL