¿Dónde comprar las monedas conmemorativas del Mundial 2026? Así podrás conseguir las nuevas piezas

Las nuevas monedas conmemorativas del Mundial de Futbol 2026 han despertado interés entre aficionados y coleccionistas, especialmente luego de que el Banco de México (Banxico) diera a conocer una colección especial relacionada con la próxima Copa del Mundo que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, una de las preguntas que más se ha repetido entre los seguidores del fútbol y de la numismática es: ¿dónde podrán comprarse estas monedas y cuánto costarán realmente?

La colección contempla 12 monedas conmemorativas, divididas entre piezas de circulación y otras destinadas principalmente al coleccionismo.

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Monedas conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™️ ⚽️✨

Sus detalles y relieves reflejan la pasión por el fútbol y el orgullo de ser anfitriones. 🇲🇽🏆#BancoDeMéxico #FIFA2026 pic.twitter.com/NLpc4rVjkh — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

¿Dónde comprar las monedas del Mundial 2026?

Las monedas elaboradas en oro y plata no se entregarán como cambio en establecimientos o bancos de manera cotidiana, debido a que forman parte de una edición especial para coleccionistas.

Las piezas podrán conseguirse a través de distintos puntos autorizados, entre ellos:

Casa de Moneda de México

Museo Interactivo de Economía (MIDE)

Distribuidores numismáticos autorizados

Instituciones bancarias participantes

Banxico explicó que estas piezas estarán disponibles mediante los canales oficiales establecidos para la comercialización de monedas conmemorativas y coleccionables.

Mientras tanto, las monedas bimetálicas de 20 pesos sí tendrán un esquema diferente, ya que formarán parte de la circulación nacional y podrían comenzar a aparecer en bancos o incluso ser recibidas como cambio en transacciones cotidianas.

¿Qué tipos de monedas habrá?

La colección estará integrada por:

Cuatro monedas bimetálicas de 20 pesos

Cuatro monedas de plata con valor nominal de 10 pesos

Cuatro monedas de oro con valor nominal de 25 pesos

¿Cuánto podrían costar las monedas del Mundial?

El precio final dependerá de distintos factores, entre ellos el valor de los metales, costos de acuñación y el interés de coleccionistas.

Por ello, las monedas de oro y plata podrían alcanzar precios de cientos o incluso miles de pesos, mientras que las bimetálicas de 20 pesos serían las más accesibles al formar parte de la circulación regular.

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca y con México nuevamente como una de las sedes del torneo, estas piezas podrían convertirse en uno de los objetos más buscados por aficionados y coleccionistas durante los próximos meses.

Las monedas de $20 conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ estarán disponibles en sucursales bancarias desde el 18 de mayo de 2026.⚽💰

🔹Clientes: sin límite de pzas

🔹 No clientes: hasta 150 pzas en sucursales con servicio de canje



Consulta: https://t.co/d3Gw4BQ9dg pic.twitter.com/prcgYQws8p — Banco de México (@Banxico) May 13, 2026

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MSL