Pemex afirma que gases generados por el incendio en Krem-1 no representan riesgo

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyó los trabajos de infraestructura necesarios para atender la contingencia operativa en el pozo exploratorio Krem-1, ubicado en el municipio de Las Choapas, Veracruz, donde desde marzo pasado se registra un incendio derivado de una fuga de hidrocarburos.

La empresa señaló que entre las acciones realizadas destacan obras hidráulicas para garantizar el flujo continuo de agua, el manejo seguro de fluidos y la habilitación de áreas destinadas a operaciones, almacenamiento y logística.

De acuerdo con la petrolera, las condiciones geográficas de la zona favorecen la dispersión de los gases generados por la quema controlada del hidrocarburo, situación que es vigilada mediante monitoreos permanentes realizados por especialistas del Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), apoyados por un laboratorio móvil acreditado.

📰 Comunicado Nacional | Pemex informa avances en el control del pozo Krem-1

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La contingencia en el pozo Krem-1 comenzó a principios de marzo, cuando durante las actividades de perforación se presentó un flujo de hidrocarburos que derivó en un incendio. Desde entonces, Pemex ha mantenido labores de control y contención en el sitio, ubicado en la zona rural de Las Choapas.

A principios de junio, el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, aseguró que el siniestro se encontraba bajo control operativo y anunció el inicio de una nueva fase de trabajos especializados para extinguir el fuego y estabilizar definitivamente el pozo. La empresa estimó que las maniobras podrían prolongarse por varias semanas.

Monitoreos no detectan niveles peligrosos de contaminantes

Pemex indicó que los análisis de calidad del aire efectuados en nueve comunidades cercanas muestran que las concentraciones de ácido sulfhídrico, dióxido de azufre, ozono, monóxido de carbono y dióxido de nitrógeno se mantienen por debajo de los límites establecidos por la normatividad vigente.

La compañía precisó que no existen asentamientos humanos en el área inmediata al evento; sin embargo, mantiene servicios de atención médica móvil y apoyo comunitario para habitantes del municipio de Las Choapas.

Asimismo, reiteró que mantendrá los recursos humanos, técnicos y operativos necesarios hasta restablecer completamente las condiciones en la zona, al tiempo que afirmó que la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente continúan siendo prioridades en sus operaciones.

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MSL