Pemex descarta presencia de hidrocarburos en el Río Pánuco, pero mantiene monitoreo

Petróleos Mexicanos (Pemex) determinó la inexistencia de hidrocarburo en fase libre al margen del Río Pánuco, tras realizar recorridos y muestreos en la zona donde se ubican diversas instalaciones de la institución, luego de que se reportara una mancha oscura.

La revisión se llevó a cabo de forma inmediata por las áreas operativas, de seguridad y ambientales de la institución, mediante recorridos marítimos y terrestres, además de la toma de muestras de agua en diversos puntos.

“El día de hoy, de acuerdo con el resultado de los análisis, se determinó la inexistencia de hidrocarburo en fase libre”, señaló Pemex en un comunicado.

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Inspección coordinada en la zona

Tras el análisis de los resultados obtenidos, Pemex informó que hoy se confirmó la ausencia de hidrocarburos en el margen del Río Pánuco, en Tamaulipas.

Para verificar estas condiciones, la institución trabajó en coordinación con el Departamento de Ecología de la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).

“Se revisaron las condiciones actuales, sin identificar hidrocarburos en el margen del Río Pánuco”, agregó la empresa productora del Estado.

🔖 Tarjeta informativa | Informa Pemex sobre supuesta presencia de hidrocarburo en la margen del Río Pánuco, Madero. @agencia_asea



🔗 https://t.co/TZ8kxm7Rkz pic.twitter.com/Q6tsQEu3Px — Petróleos Mexicanos (@Pemex) June 12, 2026

Pemex sigue con el monitoreo

A pesar de los resultados negativos sobre la presencia de hidrocarburos, Pemex mantiene acciones preventivas en el área:

Análisis especializados: Personal técnico continúa trabajando para determinar el origen exacto de la coloración observada ayer.

Medidas de seguridad: Se mantiene el uso de barreras marinas como medida precautoria.

Vigilancia constante: La institución realiza un monitoreo permanente a las condiciones operativas y de seguridad de sus instalaciones en la zona.

“Pemex continúa analizando el origen de la coloración con apoyo de personal especializado”, agregó la petrolera.

Con estas acciones, Pemex refrendó su compromiso con la atención oportuna de los incidentes, con el bienestar de la ciudadanía y la protección del medio ambiente.

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JVR