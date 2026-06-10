Pemex atiende fuga de gas en San Matías Tlalancaleca, Puebla

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó la tarde de este miércoles que atiende una fuga de gas ocasionada por una toma clandestina en el LPG Ducto de 24 pulgadas Cactus–Tula–Guadalajara, en San Matías Tlalancaleca, Puebla, cerca del poblado San Francisco Tlaloc.

La información señala que de inmediato se activaron los protocolos de emergencia y se suspendió la operación del sistema para mitigar riesgos y proteger a la población.

Protección Civil, Seguridad Pública y SEDENA, evacuaron preventivamente alrededor de 120 personas y se habilitó un refugio temporal.

Para la atención de este evento se movilizó equipo y maquinaria para ampliar las excavaciones y ubicar el punto de fuga para proceder a reparar el ducto y restablecer la operación segura.

Hasta el momento no se reportan lesionados ni afectaciones mayores, reportó Petróleos Mexicanos.

El evento, agregó Pemex, está bajo control y en monitoreo permanente del personal de Pemex en coordinación con las autoridades municipales.

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FGR