- Avanzan acciones de atención tras reparación de ducto en Salina Cruz, Oaxaca: Pemex

En seguimiento a la atención derivada de la pérdida de contención registrada en el ducto de 16 pulgadas L-1, en Salina Cruz, Oaxaca, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que el punto de afectación fue reparado y quedó completamente hermético.

El producto derramado se encuentra contenido dentro de un área delimitada en la zona del incidente y en proceso de recuperación.

Este miércoles se informó que personal de Pemex ejecutó trabajos de excavación mediante equipo especializado para apoyar las acciones operativas implementadas en la zona del incidente.

“Cabe señalar que se movilizó equipo complementario desde Minatitlán hacia Salina Cruz para fortalecer las tareas de recuperación de producto y acelerar los trabajos de remediación”, se señaló en un comunicado.

El combustóleo recuperado, se agregó, está siendo trasladado a la Refinería de Salina Cruz para su manejo correspondiente.

Pemex mantiene vigilancia permanente en el área y continúa ejecutando las acciones necesarias para la atención del incidente.

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FGR