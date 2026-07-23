Arca Continental mantiene ingresos por 63 mdp en 2T de 2026

El Director General de la empresa, Arturo Gutiérrez, detalló el desempeño financiero alcanzado durante el periodo de turbulencia cambiaria.

Arca Continental, segundo embotellador más grande de Coca-Cola en América Latina, reportó sus resultados financieros del segundo trimestre de 2026 (2T26), periodo en el que mantuvo sus Ventas netas consolidadas en $63,489 millones de pesos.

Asimismo, su Flujo Operativo (EBITDA) fue de $13,133 millones de pesos, reflejando resiliencia operativa y rentabilidad.

Al respecto, Arturo Gutiérrez, Director General de Arca Continental, refirió que durante el segundo trimestre de 2026 la empresa tuvo un incremento en volumen consolidado y alcanzó un margen EBITDA de 20.7%, reflejo de la resiliencia de su modelo de negocio.

“En un entorno de consumo retador, volatilidad en algunos mercados y la entrada en vigor del nuevo impuesto en México, avanzamos con una gestión financiera efectiva, al tiempo que fortalecimos nuestra conexión con los consumidores durante la Copa Mundial de la FIFA 2026”, afirmó.

Los resultados consolidados de Arca Continental reflejan la solidez de la red de distribución en los mercados de la región. ı Foto: Especial.

En el mercado mexicano, considerado la principal fuente de operaciones de la empresa, la embotelladora registró una contracción de 2.5% en su volumen total de ventas durante el segundo trimestre (2T26), en línea con el entorno desafiante que enfrentó el sector.

No obstante, a nivel consolidado Arca Continental sostuvo un margen EBITDA de 20.7%. Además, la empresa destacó que, sin considerar los efectos de conversión cambiaria por la apreciación del peso frente a las divisas de los países donde opera, las ventas netas habrían aumentado 5.0% anual en el trimestre y 6.8% en el acumulado del primer semestre, para ubicarse en $120,616 millones de pesos.

La Utilidad Neta consolidada ascendió a $4,952 millones de pesos en el periodo, lo que representó una disminución de 9.4% respecto al segundo trimestre de 2025 (2T25), debido principalmente al impacto del tipo de cambio sobre sus operaciones internacionales y a un mayor costo integral de financiamiento. El margen neto fue de 7.8 por ciento.

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