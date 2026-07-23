¿Se cayó Izzi? Usuarios reportan fallas masivas este 23 de julio

Cientos de usuarios reportaron este jueves 23 de julio problemas con los servicios de izzi en distintas partes de México.
A través de redes sociales y plataformas de monitoreo de fallas, los clientes señalaron interrupciones en el servicio de internet, televisión por cable y telefonía, lo que provocó una ola de quejas durante la tarde.
Información en proceso...
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MSL
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