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¿Se cayó Izzi? Usuarios reportan fallas masivas este 23 de julio

Usuarios reportaron problemas con internet, Wi-Fi, televisión y telefonía, mientras esperan un pronunciamiento oficial de la empresa

izzi presenta fallas hoy
izzi presenta fallas hoy Foto: Especial
Por:
Mariana Salazar Lozada

Cientos de usuarios reportaron este jueves 23 de julio problemas con los servicios de izzi en distintas partes de México.

A través de redes sociales y plataformas de monitoreo de fallas, los clientes señalaron interrupciones en el servicio de internet, televisión por cable y telefonía, lo que provocó una ola de quejas durante la tarde.

Información en proceso...

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