¿Se cayó Izzi? Usuarios reportan fallas masivas este 23 de julio

Cientos de usuarios reportaron este jueves 23 de julio problemas con los servicios de izzi en distintas partes de México.

A través de redes sociales y plataformas de monitoreo de fallas, los clientes señalaron interrupciones en el servicio de internet, televisión por cable y telefonía, lo que provocó una ola de quejas durante la tarde.

Al parecer, Izzi MX presenta una caída del servicio para cientos de usuarios en este momento. ¿Eres uno de ellos?



Izzi MX is reportedly down for hundreds of users right now. Are you one of them? #Izzi_MXdown https://t.co/y5Mc6xuF1l — StatusIsDown (@status_is_down) July 23, 2026

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MSL