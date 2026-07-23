Nuevo arancel de 10% mantiene exención a productos del T-MEC; sustituye la Sección 122: SE

Aranceles y T-MEC golpean crecimiento de los estados del norte │ Contenedores que transportan mercancías, en la imagen ilustartiva

La Secretaría de Economía (SE) informó que ante la resolución de la Oficina del Representante Comercial (USTR) de imponer aranceles a 60 países entre ellos México, se trata de una medida global que en el caso de nuestro país, sustituirá a un arancel activo bajo la Sección 122.

La dependencia federal señaló en una conferencia de prensa que en el marco de las reuniones que sostienen los equipos técnicos de ambos países, funcionarios estadounidenses comunicaron que como parte una política comercial global y por un tema de normativas internas, a partir de este viernes entraría en vigor el arancel de 10 por ciento para México, sobre trabajo forzado.

“Para el caso particular de México, el nuevo anuncio mantiene la exención de arancel a exportaciones que cumplan con las reglas del T-MEC. En virtud de lo anterior, alrededor del 85 por ciento de las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense continuarán con arancel cero. El 10 por ciento que se prevé para México bajo la Sección 301 es el mismo 10 por ciento que teníamos hasta hoy bajo la Sección 122. Uno sustituye al otro, por lo que el trato arancelario se mantiene”, señaló.

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México mantiene ventaja arancelaria para exportar al mercado estadounidense



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¿Cómo se aplicó la Sección 122?

Los aranceles por la Sección 122 entraron en vigor en febrero después de que la Corte de Estados Unidos bloqueó los impuestos anunciados desde el año 2025. Dicha sección faculta a Estados Unidos a gravar productos hasta por 150 días, mismos que se cumplen el 24 de julio de 2026.

En otro sentido, la dependencia informó que el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, y el Representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer, se reunieron en la Ciudad de México entre el 21 y 23 de julio, en la ciudad de México, en lo que representó la tercera ronda de conversaciones bilaterales dentro de la revisión del T-MEC.

Aseguró que las conversaciones fueron constructivas y arrojaron avances en temas como acero, aluminio, derivados, sectores estratégicos, fortalecimiento de las cadenas de valor y sustitución de importaciones de Asia.

Por último, ambas delegaciones acordaron celebrar una cuarta ronda de conversaciones en la primera quincena del mes de septiembre, para continuar avanzando en la revisión del T-MEC con el objetivo de avanzar hacia el fortalecimiento de la seguridad económica y competitividad de América del Norte en beneficio de los trabajadores y empresas de la región.

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MSL