Pemex atiende pérdida de contención en ducto de combustóleo en Salina Cruz, Oaxaca

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que atiende una pérdida de contención en ducto de combustóleo en el municipio de Salina Cruz, Oaxaca.

De manera inmediata, la institución activó los protocolos institucionales de atención a emergencias, suspendió la operación del sistema de transporte para depresionar la línea afectada y así mitigar el flujo del hidrocarburo.

Trabajadores especializados de la empresa se encuentran en el sitio del incidente para la atención del mismo. Las labores operativas reciben el respaldo coordinado de diversas instancias de seguridad y auxilio, entre las cuales destacan la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, así como la policía, bomberos y Protección Civil de la localidad.

La Empresa Pública del Estado informó que mantiene vigilancia permanente en la zona.

Exhortó a la población a seguir las indicaciones y recomendaciones de las autoridades de Protección Civil. Continuaremos informando.

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FGR