Pemex descarta fuga en su instalación

PETRÓLEOS MEXICANOS (Pemex) informó que las inspecciones realizadas en la Terminal Marítima de Manzanillo y sus áreas de influencia no han encontrado evidencia que relacione la mancha aceitosa detectada el pasado 2 de junio en la Bahía de Manzanillo con la infraestructura de la empresa productiva del Estado.

En una tarjeta informativa, señaló que los trabajos de atención permitieron recuperar el material observado en el mar, por lo que actualmente las acciones se concentran en el monitoreo ambiental y la vigilancia permanente de la zona.

De acuerdo con Pemex, los días 4 y 5 de junio, personal de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Manzanillo, Protección Civil (PC), autoridades estatales y la propia empresa realizaron recorridos por tierra, mar y aire. Como resultado, la petrolera afirmó que no se detectaron anomalías operativas, fugas o elementos que permitan establecer una relación entre sus instalaciones y el material observado en la bahía.

Mientras se determina el origen de la sustancia, Pemex informó que participa en las labores de mitigación y limpieza con barreras de contención, cordones oleofílicos, material absorbente y otros recursos. La Semar, a través del Departamento de Protección al Medio Ambiente Marino presentó una denuncia ante las autoridades competentes para que se lleven a cabo las investigaciones y se determinen responsabilidades.