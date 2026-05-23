Calificación ratificada a Pemex

En una semana complicada en temas de calificaciones para el país, resulta positiva la noticia de que Moody’s decidió ratificar la calificación crediticia de Petróleos Mexicanos, a cargo de Juan Carlos Carpio, dejándola en B1 con perspectiva estable. La empresa del Estado ha señalado que lo anterior da continuidad a la mejora anunciada en septiembre de 2025: “Pemex llega a esta ratificación con resultados financieros sólidos. Al primer trimestre de 2026, la deuda financiera se ubicó en 79 mil millones de dólares, su nivel más bajo desde 2014 y 25% menos respecto a 2018, con una trayectoria de fortalecimiento institucional y financiero”, refirió. Vale la pena no perder de vista que apenas en febrero, Pemex tuvo un regreso exitoso al mercado local de capitales con una emisión de 31.5 mil millones de pesos, la cual tuvo una demanda 2.5 veces superior al monto ofertado. Se ha cuestionado en ocasiones el apoyo que ha recibido del Gobierno, sin embargo, fue ésta una de las razones que llevó a la ratificación de la calificación y a sortear un momento desafiante. Ahí el dato.