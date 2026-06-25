Matan a hijo de exedil de Huixtla, Chiapas

Sujetos armados atacaron y mataron la madrugada de ayer al hijo del exalcalde interino de Huixtla, Chiapas, Gilberto Hernández. Los hechos ocurrieron sobre la carretera costera, a la altura del kilómetro 263, en el municipio de Tuzantán.

Según los primeros peritajes, José Eduardo Hernández, de 34 años, circulaba en una camioneta Toyota Hilux, en compañía de una mujer y un menor cuando fue interceptado y los sicarios abrieron fuego contra él.

De acuerdo con medios locales ciudadanos que circulaban sobre el tramo Tapachula-Huixtla, a la altura del ejido Islamapa, reportaron la unidad detenida a un costado de la vía, con una persona herida.

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El Dato: La gestión en Huixtla, encabezada por Régulo Palomeque Sánchez ha enfrentado fuertes críticas y señalamientos políticos por su manejo en áreas de seguridad

Cuerpos policiacos hallaron al interior de la camioneta el cuerpo con al menos tres impactos de bala calibre 9 mm.

Al lugar arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, el área fue acordonada y se solicitó la intervención de personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes.

7 ataques armados en Huixtla, al menos este año

La Fiscalía General del Estado de Chiapas informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos y para dar con los responsables, además aseguró que este hecho no quedará impune.

Este caso se suma a una ola de violencia que atraviesa el estado y el municipio.

El pasado 22 de junio, en pleno Día del Padre, dos hombres de 54 y 68 fueron asesinados en el municipio de Mapastepec, en el Istmo-Costa de Chiapas.

De acuerdo con medios locales, dos sujetos armados ingresaron a un inmueble ubicado en el rancho San Luis del poblado La Alianza, en una motocicleta y arrebataron las pertenencias de quienes estaban estaban en la reunión.

Sin embargo, antes de huir dispararon en contra de los hombres, quienes murieron en el lugar.

Cuerpos policiales y militares acudieron a la escena del crimen, y aunque las autoridades siguen el asalto como primera línea de investigación, no descartan otras relacionadas con la delincuencia organizada.

Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona en busca de los presuntos atacantes, sin obtener resultados, mientras que los dos cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico Forense y la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación por el doble crimen.

El ataque contra funcionarios en Chiapas no es un hecho aislado ya que el pasado mes de enero en casos distintos, asesinaron a un regidor y un asesor del Ayuntamiento de Pueblo Nuevo Solistahuacán, ubicado en la región de Los Bosques de Chiapas.

Según medios locales el regidor, José A.M.G fue interceptado por sujetos armados desconocidos quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

En tanto que, al día siguiente, el asesor del alcalde Erlen Sánchez, fue asesinado en el barrio San Anastacio. Sujetos dispararon al funcionario municipal repetidas veces con balas de grueso calibre.

Estos ataques contra políticos ocurrieron posterior a la visita en la zona del secretario de Seguridad del Pueblo, Oscar Alberto Aparicio Avendaño, y el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven.

De igual forma, en el municipio de Huixtla el pasado 6 de febrero el influencer Juan Diego Maldonado Grijalva, conocido en redes sociales como El Chabelo, fue asesinado a balazos en el interior de un local comercial ubicado en el barrio Esquipulas.

En este caso, dos sujetos armados ingresaron al establecimiento preguntando por un supuesto trabajo relacionado con tatuajes. Minutos después, uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra del influencer quien recibió al menos ocho impactos de bala, seis en el abdomen y dos en la frente.

El ataque también dejó a dos personas gravemente lesionadas. Los heridos fueron identificados como Fide Castro Morales, de 28 años, y Ligny Simey Pérez, de 29 años, quienes fueron trasladados de inmediato a un hospital público de la cabecera municipal para recibir atención médica urgente.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil, quienes confirmaron que el influencer ya no contaba con signos vitales, posteriormente, arribaron agentes de la Policía Municipal y de la Guardia Estatal, quienes acordonaron el área y notificaron a las autoridades ministeriales.

Personal de la Dirección General de Servicios Periciales realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó al Servicio Médico Forense (Semefo) para llevar a cabo la necropsia de ley.

A Huixtla también lo aquejan otros delitos de alto impacto. De acuerdo con cifras del Observatorio Nacional Ciudadano, en el municipio, el delito de narcomenudeo, violencia familiar, robo de auto y robo con violencia tuvieron un incremento al comparar 2025 con 2024.

El delito que tuvo un mayor incremento fue narcomenudeo que pasó de reportar 4 a 52 casos, mientras que la violencia familiar pasó de 6 a 14 denuncias. El robo de auto, de 3 a 6 casos y el robo con violencia de 6 a 7 casos.

Mientras que en general en Chiapas el delito de extorsión y narcomenudeo tuvieron un aumento el último año, el primero subió de 22 a 85 registros, mientras que el segundo pasó de 255 a mil 411 casos.