Ignacio Mier pide evitar especulaciones ante decisión de Estados Unidos sobre el T-MEC

Ante el anuncio del gobierno de Estados Unidos de que no renovará en su forma actual el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier Velazco, llamó a evitar especulaciones, respaldó la estrategia del gobierno federal y pidió privilegiar la unidad nacional.

El senador señaló que la postura del gobierno mexicano, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, es esperar la tercera reunión bilateral antes de fijar una posición definitiva sobre el proceso de revisión del acuerdo comercial.

“Voy a platicar con él, seguramente. Con la información que tenemos al momento, lo que aconseja es la prudencia y la estrategia que está haciendo el gobierno de México, a través de la Secretaría de Economía, es esperar a la tercera reunión en México”, declaró.

Cuestionado sobre los sectores económicos que podrían verse afectados por la decisión de Washington, Mier Velazco reconoció que existen áreas identificadas como vulnerables, aunque insistió en que no es momento de adelantar escenarios.

🔴 Ignacio Mier minimiza el freno de EUA a la prórroga automática del T-MEC



El coordinador de los senadores de @PartidoMorenaMx, @NachoMierV, pidió esperar ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de no extender el tratado comercial de manera automática. El líder… pic.twitter.com/QKmP90FZp6 — Político MX (@politicomx) July 1, 2026

“Ya sabemos cuáles son los sectores que probablemente se van a ver involucrados, pero por el momento no hay que especular”, afirmó.

El legislador consideró que la revisión de la relación comercial entre ambos países ocurre en un contexto distinto al de procesos anteriores, por lo que llamó a analizar el tema con serenidad.

“Si ustedes buscan la historia de 1984 o de 1992, van a encontrarse con gobiernos distintos en ambos países y con una situación distinta, pero vuelve a ser el tema económico y la revisión de la relación comercial”, señaló.

Ignacio Mier también hizo un llamado a cerrar filas frente al escenario que enfrenta la relación comercial con Estados Unidos.

“Hay que estar unidos”, concluyó.

Durante este primer día de conversaciones sobre la ampliación del T-MEC, Estados Unidos informó su decisión de no renovar el tratado comercial y en cambio realizar revisiones anuales de este.

“Creemos que existen problemas sustanciales”, declaró Jamieson Greer en una entrevista con el medio especializado Bloomberg News, añadiendo que se necesitan varios cambios para corregir los desequilibrios.

Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ı Foto: Especial

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