T-MEC se mantendrá aunque EU no prorrogue, argumenta Sheinbaum

Aunque Estados Unidos elija no suscribir la prórroga de 16 años, el Tratado Comercial junto a México y Canadá, el T-MEC, se mantendrá, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el marco del inicio formal de la revisión a este convenio comercial trilateral.

Este 1 de julio se llevará a cabo una reunión virtual en la que participará el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como sus similares estadounidense, Jamieson Greer, y canadiense, Dominic LeBlanc, para definir la ruta que seguirá el Tratado.

Con esto como antecedente, la mandataria mexicana dio lectura a fragmentos, en el que se establece que al cumplirse seis años de su entrada en vigor, una comisión conformada por los tres países habrán de reunirse para evaluar el funcionamiento y revisar las recomendaciones para la toma de decisiones al respecto.

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No obstante, en el mismo se fija que el tratado concluirá a los 16 años después de la fecha de su entrada en operación, pero podrá continuar si cada una de las partes así lo desea. Dicha prórroga puede ampliarse por 16 años.

“Si cada parte confirma su deseo de prorrogar este Tratado, la vigencia se prorrogará automáticamente por otros 16 años y la comisión llevará a cabo una revisión conjunta y considerará la extensión de la vigencia de este tratado a más tardar al final del próximo plazo de 6 años”, establece.

🇲🇽🇺🇸 La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que, aunque Estados Unidos elija no suscribir la prórroga de 16 años del Tratado Comercial junto a México y Canadá, el TMEC, se mantendrá. https://t.co/r4yU9Bklmt pic.twitter.com/qIzgA308Ce — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 1, 2026

Sin embargo, cuando alguna de las partes exprese en la revisión a los seis años -como ocurre ahora- que no desea continuar con el convenio comercial, entonces la comisión trilateral emprenderá una revisión conjunta cada año por el resto de la vigencia del TMEC.

“Es decir, si Estados Unidos no envió la carta o envió la carta el día de hoy, de que quiere una prórroga de 16 años, el Tratado se mantiene hasta su vigencia, que son los próximos 10 años. Y en todo caso, habría una revisión cada año”, sintetizó la mandataria.

Aclaró que no hay una fecha límite para que Estados Unidos exprese si quiere o no la prórroga de 16 años, pero en caso de que el gobierno de Donald Trump se mantenga en la posición de no extender, entonces tocará acordar la periodicidad de las revisiones para los próximos 10 años.

El que ahora no se concrete una prórroga no significa que más adelante no se pueda hacer, explicó, ya que si en los próximos años se cambia de opinión, se puede trabajar en la prórroga.

“Sin embargo, si en 5 meses o 3 años las tres partes dicen: Podemos prorrogar los otros 16, se puede prorrogar otros 16. Es decir, no es que ya no se pueda volver a prorrogar. Puede prorrogar en 4 años decidir, se prorroga por otros 16 años. Ese es lo que dice el propio tratado”, dijo.

Sheinbaum Pardo recordó que el próximo 20 de julio habrá una reunión en México con un equipo de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), en el marco de esta revisión.

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FGR