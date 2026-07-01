Rechazo a renovación del T-MEC: oposición acusa que se privilegió la defensa de ‘narcopolíticos’

Legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) responsabilizaron al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y a Morena del rechazo de Estados Unidos a la renovación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), al asegurar que la administración federal priorizó la defensa de presuntos “narcopolíticos” por encima del futuro comercial del país.

En conferencia de prensa, la diputada federal del PAN, Paulina Rubio, sostuvo que la decisión estadounidense representa, a juicio de la oposición, el resultado del deterioro institucional ocurrido durante los gobiernos de Morena.

“Morena ha destruido el sistema de salud, la economía, la democracia, el sistema educativo y el sistema de justicia; lo que vemos hoy es la destrucción de un importantísimo aparato comercial que permitía el progreso de las tres naciones y, por supuesto, de México”, afirmó.

La legisladora consideró que el eventual fin del acuerdo comercial significaría la pérdida de décadas de trabajo para consolidar a México como un socio estratégico de Estados Unidos y Canadá.

La diputada Paulina Rubio Fernández ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, acusó al partido en el gobierno de privilegiar intereses políticos durante el proceso de negociación.

“Lo que hoy vemos es el desinterés de Morena y el interés de privilegiar a sus narcogobiernos y a sus delincuentes por encima de la estabilidad de las mexicanas y los mexicanos”, declaró.

Por su parte, el diputado migrante del PAN, Raúl Torres Guerrero, afirmó que el gobierno federal optó por proteger a funcionarios y exfuncionarios vinculados, según dijo, con presuntos actos de corrupción y posibles nexos con el crimen organizado, en lugar de defender la continuidad del tratado comercial.

“Por defender a sus narcopolíticos y cuidar a sus narcogobernadores, pusieron primero a los narcos y a sus corruptos antes que el futuro comercial de más de 120 millones de mexicanos y de quienes radican en Estados Unidos y Canadá”, señaló.

El legislador sostuvo que la desaparición del acuerdo comercial tendría repercusiones directas para millones de familias mexicanas, tanto en territorio nacional como en el extranjero, debido al impacto que tendría sobre el intercambio de bienes y servicios en América del Norte.

Además, criticó que, durante el proceso de revisión del tratado, no se incorporara a la diáspora mexicana ni a distintos sectores productivos y sociales.

“Desde el PAN pedimos incorporar a la diáspora mexicana, a los sectores productivos, a las clases medias y a la oposición en la revisión del T-MEC, pero nuestras propuestas nunca fueron escuchadas”, expresó.

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá ı Foto: Especial

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LMCT