‘Aceptar condiciones asimétricas’, el peor escenario para México en revisión del T-MEC: IMCO

A un día de que inicie la revisión del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y se decida si continúa por 16 años o por 10 años con revisiones periódicas, el peor escenario para México es aceptar “condiciones asimétricas” que restrinjan el comercio, señalaron analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“El peor escenario más allá de una salida de Estados Unidos, obviamente es aceptar condiciones asimétricas que restringen el comercio. (...) Cualquier mirada que restrinja el comercio, que restrinja esta lógica de integración debería ser una línea roja para México y para Canadá, también”, indicó Oscar Ocampo Albarrán, director de Desarrollo Económico del IMCO.

Revisión del T-MEC inicia este 1 de julio. ı Foto: Especial

Regla de origen y restricciones a exportaciones, desventajas

El especialista señaló que pondría en desventaja a México aceptar una regla de origen que defina que las mercancías tengan un 50 por ciento de contenido sólo estadounidense, porque se rompe con la lógica de la integración comercial y del T-MEC, o incluso elevar la regla regional de 75 por ciento a 82 por ciento “ya no es viable”. Acotó que las reglas no pueden ser “excesivamente estrictas” .

El hecho de aceptar restricciones para que las exportaciones agropecuarias de México no se coloquen en el mercado estadounidense por cuestiones de estacionalidad, “es decir, cuando está la temporada de tomates en Florida te restrinjo el acceso, cuando no es temporada te dejó entrar”. En 2017, México rechazó ese punto, y es necesario que lo vuelva a realizar, apuntó.

México debería rechazar restricción a exportaciones. ı Foto: larazondemexico

Sostuvo que, se debe evitar que se “debiliten las protecciones a las inversiones”, y más en un momento en donde el país necesita certidumbre para ser atractivo en la colocación de capitales; con el T-MEC, las inversiones se preservan en sectores clave como hidrocarburos, gas natural, electricidad, infraestructura y telecomunicaciones, “debilitar eso también sería contraproducente para México, no pensando en que hoy por hoy lo que requiere la inversión en México es certidumbre, y este mecanismo todavía da certidumbre, aunque sea en estos sectores con contratos de Gobierno”.

Ocampo Albarrán añadió que la incertidumbre respecto del futuro del T-MEC se mantendrá porque también está dentro del “manual de negociación” de Donald Trump y, en ese sentido, probablemente no se acuerde la extensión por 16 años más, “pero eso no es una muerte súbita. (...) Eso nada más es que no nos ponemos de acuerdo este año, pero la vigencia del tratado es hasta 2036”.

IMCO no descarta salida de EU del T-MEC

Por su parte, la directora general del IMCO, Valeria Moy Campos, agregó que, puede suceder que Trump decida salir del T-MEC, pero son pocas probabilidades en un contexto en que las elecciones intermedias en Estados Unidos se acercan y una decisión de esa magnitud no sólo tendría repercusiones comerciales, sino políticas.

“¿Puede suceder? Sí, puede suceder, no creo que vaya a suceder por las elecciones intermedias. Creo que el contrapeso va a ser las elecciones intermedias en Estados Unidos. No sé si eso es bueno malo, pero creo que es un contrapeso”, puntualizó.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr