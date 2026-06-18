México y Estados Unidos mueven piezas en el T-MEC y crean comité para revisar sectores estratégicos

En el marco de la segunda ronda bilateral entre México y Estados Unidos, ambas naciones acordaron establecer un comité para revisar la implementación del capítulo 12 sobre Anexos Sectoriales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “con el objetivo de mejorar la compatibilidad regulatoria”.

“México y Estados Unidos acordaron apoyar el establecimiento de un comité para revisar la implementación del Capítulo 12 (Anexos Sectoriales) del T-MEC, con el objetivo de mejorar la compatibilidad regulatoria”, indicaron en un comunicado la Secretaría de Economía (SE) y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Además, destacaron que en la segunda ronda las negociaciones se enfocaron en “garantizar” que el acuerdo sea benéfico para los dos países y que “los beneficios del mismo recaigan principalmente en las partes firmantes”.

Concluyendo en Washington la segunda ronda de conversaciones con miras a la revisión del TMEC : pic.twitter.com/TLu5VqpbnM — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 18, 2026

Los temas que se abordaron en la reunión que tuvo hoy, Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la SE y Jamieson Greer, de la USTR fueron sobre reglas de origen para algunos bienes industriales, de seguridad económica, y se iniciaron las “discusiones conceptuales” en agricultura, trabajo y medio ambiente, y en otros que ya se han tratado en anteriores ocasiones como el comercio de acero, aluminio y automóviles.

Asimismo, se destacó que la siguiente ronda de negociaciones bilateral se realizará en julio próximo en la Ciudad de México, pero no especificaron qué día; no obstante, Ebrard Casaubón dijo anteriormente que sería el 20 de julio.

En el capítulo 12 del T-MEC se encuentran las disposiciones para sustancias químicas, productos cosméticos, tecnología de la información y de la comunicación, normas de eficiencia energética, dispositivos médicos y productos farmacéuticos.

“Los derechos y obligaciones establecidos en cada anexo de este Capítulo aplicarán únicamente con respecto al sector especificado en ese anexo, y no afectarán los derechos u obligaciones de ninguna Parte conforme a cualquier otro anexo de este Capítulo”, señala el tratado.

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MSL