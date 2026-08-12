Citi estima crecimiento de 1.3% del PIB en 2026; ‘actividad económica relativamente débil’

El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país tendrá un crecimiento de 1.3 por ciento al cierre del año, lo que significa que la actividad económica se mantendrá débil; además, sólo en caso de ocurrir una desaceleración fuerte en el segundo semestre se podría dar una revisión a la baja en la expectativa, señaló el área de Análisis Económico de Citi México.

“La probabilidad de desviarse de ese 1.3 por ciento, creo que es baja. Me siento cómodo con ese crecimiento de 1.3 por ciento, tendría que haber una desaceleración bastante fuerte en la segunda mitad para ver algo más bajo. De hecho, lo acabamos de cambiar de 1.1 por ciento a 1.3 por ciento, recientemente”, indicó Julio Ruiz, economista en Jefe de Citi México.

Añadió que pese al crecimiento anual de 2.2 por ciento del segundo trimestre del año, impulsado por una base de comparación alta respecto del primero y por el dato de abril, la actividad económica de los siguientes meses se percibe como débil, porque los resultados preliminares del PIB en el tercer trimestre advierten una desaceleración por la caída del empleo formal y porque los indicadores de confianza del sector privado y del consumidor siguen por debajo del umbral de 50 puntos.

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“Eso nos da a pensar que todavía no se ve un crecimiento fuerte sostenible hacia la segunda mitad del año… Entonces, lo que quiere decir esto y es un poco nuestra tesis, es que sí vamos a ver una expansión en la segunda mitad, pero va a seguir siendo una expansión relativamente limitada”, acotó.

Los factores que limitan la expansión de la actividad económica en el segundo semestre de 2026 son la incertidumbre que afecta la recuperación de la inversión y que aún no se ve reflejado el Plan de Infraestructura que propuso el Gobierno federal.

El analista destacó que, el sector de consumo podría crecer, pero no a tasas como las que se observaron en 2024, el avance podría ser porque las remesas se mantienen en 3.0 por ciento como proporción del PIB, los programas sociales están entre 2.0 y 3.0 por ciento y la masa salarial “sigue creciendo una tasa relativamente decente, alrededor del 4.0 por ciento”.

Agregó que para el próximo año, el crecimiento del PIB podría expandirse a 2.0 por ciento, pero todo dependerá de la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y “que pudiéramos tener algo más de evidencia de la implementación del plan de infraestructura. Obviamente, en la medida que estos dos factores no se empiecen a reflejar, pues tendría riesgo a la baja ese pronóstico que tenemos de 2.0 por ciento para el próximo año”.

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FGR